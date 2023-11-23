رسالة عرفان من المصريين للسيسي: "ربنا يخليك لينا يا ريس"

"تحيا مصر فلسطين"

وجّه عدد من المواطنين البسطاء والنواب والفنانين والإعلامين رسالة عرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي، معربين فيها عن شكرهم وامتنانهم للقيادة السياسية على جهوده لرفعة البلد ونهضتها ومحاربة الفساد والإرهاب ومواجهة التحديات.

وقال أحد الموطنين في "رسالة عرفان" للرئيس السيسي:"ربنا يخليك لينا ويديك طول العمر تعبت معانا كتير".

ويشهد الرئيس السيسي مؤتمر "تحيا مصر فلسطين" لدعم فلسطين من "استاد القاهرة".

وحرص المشاركون في مؤتمر "تحيا مصر" على حمل الأعلام المصرية والتفاعل مع الأغانى الوطنية في مدرجات استاد القاهرة.