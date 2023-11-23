الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"تحيا مصر فلسطين"

رسالة عرفان من المصريين للسيسي: "ربنا يخليك لينا يا ريس"

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين
مؤتمر تحيا مصر وفلسطين

وجّه عدد من المواطنين البسطاء والنواب والفنانين والإعلامين رسالة عرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي، معربين فيها عن شكرهم وامتنانهم للقيادة السياسية على جهوده لرفعة البلد ونهضتها ومحاربة الفساد والإرهاب ومواجهة التحديات.

وقال أحد الموطنين في "رسالة عرفان" للرئيس السيسي:"ربنا يخليك لينا ويديك طول العمر تعبت معانا كتير".

ويشهد الرئيس السيسي مؤتمر "تحيا مصر فلسطين" لدعم فلسطين من "استاد القاهرة".

وحرص المشاركون في مؤتمر "تحيا مصر" على حمل الأعلام المصرية والتفاعل مع الأغانى الوطنية في مدرجات استاد القاهرة.

الرئيس السيسي السيسي رسالة عرفان المصريين غزة

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