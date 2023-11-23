مكتب نتنياهو يتلقى قائمة "أولية" بأسماء الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه تلقى قائمة "أولية" بأسماء الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم في الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي يوم الجمعة.

وأضافت أن "المسئولين المعنيين يتحققون من تفاصيل القائمة وهم على اتصال حاليا بجميع العائلات".

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن هناك أيضًا تأكيدا من حماس بأن وقف إطلاق النار سيستمر أربعة أيام، وأنه سيتم إطلاق سراح 50 رهينة في المجمل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إنه من المتوقع إطلاق سراح 13 رهينة إسرائيلية غدا، وسيعقب ذلك إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

الخارجية القطرية: الاتفاق بين إسرائيل وفلسطين



ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الاتفاق بين إسرائيل وحماس بأنه “بصيص ضوء في نهاية النفق”.

وقال إن معايير تحديد أولويات الرهائن كانت إنسانية مع التركيز على النساء والأطفال. وأعرب عن أمله في أن يولد الاتفاق زخما لمساعدة الجميع على الخروج و"تخفيف معاناة الناس في غزة من خلال الهدنة الإنسانية الجارية".

ويعقد المؤتمر الصحفي في الدوحة، حيث تم الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة الساعة السابعة صباحاً وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين يوم الجمعة الساعة الرابعة مساءً، كما أن أحد الأسئلة التي طرحها أحد الصحفيين في الغرفة هو التأكد من أن جميع الرهائن المدرجين في القائمة للإفراج الأولي ما زالوا على قيد الحياة.

وقال المتحدث إنهم على قيد الحياة، لكنه قال أيضًا إنه ليس لديه معلومات يمكن التحقق منها عن العدد الإجمالي للرهائن ووضعهم.

وقال مسئولون أمريكيون وإسرائيليون إن اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار الذي طال انتظاره بين إسرائيل وحماس لن يدخل حيز التنفيذ قبل يوم الجمعة، ما يبدد آمال العائلات التي اعتقدت أنه قد يتم إطلاق سراح الأسرى في وقت مبكر ويطيل معاناة الفلسطينيين تحت القصف في غزة، ولم يتضح على الفور سبب التأخير.

وكان من المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس.