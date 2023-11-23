الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الاستعلامات: بدء سريان الهدنة فى غزة فى تمام الساعة السابعة صباح الجمعة

ضياء رشوان رئيس الهيئة
ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر تؤكد ما تم الإعلان عنه من بدء سريان الهدنة المتفق عليها في قطاع غزة، في تمام الساعة السابعة صباح غدٍ الجمعة.

وأوضح "رشوان" أن مصر تسلمت قائمتي المحتجزين والأسرى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والمقرر الإفراج عنهم بعد ظهر اليوم الأول للهدنة، غدا الجمعة.

وأنهى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته بمطالبة مصر لطرفي الهدنة بالالتزام بتنفيذ اتفاق الهدنة وفقا لما هو مخطط له وتم التوافق حوله.

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