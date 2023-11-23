الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حادث كورنيش النيل.. الأمن يكشف ملابسات فيديو ضرب قائد سيارة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "تيك توك" متضمنًا قيام أحد الأشخاص بالتعدى على قائد سيارة بالضرب وإحداث تلفيات بسيارته وضبط مرتكب الواقعة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" يتضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث تلفيات بسيارته إثر مصادمة بين سيارتهما بشارع كورنيش النيل.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة مصر القديمة من "طالب" بذات المضمون، وقد تم ضبط السيارة مُرتكبة الواقعة وقائدها.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تيك توك قائد سيارة تلفيات بسيارته و وزارة الداخلية الحسابات الشخصية

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