الرئيس السيسى يشيد بجهود التحالف الوطنى فى دعم القضية الفلسطينية

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر تحيا مصر وفلسطين بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في إغاثة غزة، مؤكدًا أن معبر رفح مفتوح ولم يغلق لدخول المساعدات لأهالينا في غزة.

ويشارك الرئيس السيسي، مساء اليوم، في مؤتمر "تحيا مصر فلسطين"، الذي يعقد في ستاد القاهرة الدولي.

ويأتي المؤتمر في ظل الدور المحوري المحوري، الذي تقوم به مصر من أجل الوصول إلى الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من الشخصيات العامة والسياسية، ويلقى الرئيس السيسي كلمة للحضور.

ورحب الرئيس السيسي في تغريدة، أمس، عبر صفحته الرسمية "فيسبوك"، بما نجحت فيه الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وأكد السيسي استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

ويأتي المؤتمر في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر من أجل الوصول إلى الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من الشخصيات العامة والسياسية، ويلقى الرئيس السيسي كلمة للحضور.