السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كيف تختار الكنيسة أسقفا لرعاية الشعب للروم الأرثوذكس؟

البابا ثيؤدوروس
البابا ثيؤدوروس

طرح الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، نشرة تعريفية مترجمة للغة العربية عن (اختيار الأسقف).

وجاء بها أن اختيار أسقف هو أمر في غاية الأهمية والجدية ومسئولية كبيرة تقع على عاتق الرئاسة الكنسية المقدسة؛ لأن الأسقف هو خليفة الرسل. ولهذا لا بد من أن يكون شريك للنهج الرسولى في الرعاية كما ترتل الكنيسة في ابولوتيكيوا (طروبارية) عيد الأساقفة القديسين.

هذا هو السبب الرئيسى في أن القوانين المقدسة تعطي أهمية خاصة لكيفية اختيار الأباء الأساقفة ويُخص بالذكر القانون العاشر لمجمع سرديكيا حيث يقول (من ضمن أمور كثيرة) الأتي: "ونحن نظن أنه لا بد من الفحص بكل دقة ووعي، وبحث من أن يكون أحدهم مستحقًا وقادرًا من أن يعتلي عرش الاسقفية"، أي أنه يجب أن يتم فحص إيمان المرشح لرئاسة الكهنوت ومدى استقامته، أي أرثوذكسيته، وسلامة مسالكه فى الحياة، وثبات فهمه، ونقاء علمه وتواضعه واتساع صدره.

يشرح زوناراس القانون الأول من قوانين الرسل والذي يتعلق بالسيامة "يجب سيامة الأسقف على يد أسقفين أو ثلاثة. ويرى أن الرسامة أو السيامة أو الشرطونية هى استدعاء الروح القدس بالصلاة الحارة لكي ما يعين المرشح لرئاسة الكهنوت ويضع عليه الأيادى رئيس الأساقفة، كما ورد في أعمال الرسل: "فَأَقَامُوا (الرسل) اثْنَيْنِ: يُوسُفَ الَّذِي يُدْعَى بَارْسَابَا الْمُلَقَّبَ يُوسْتُسَ، وَمَتِّيَاسَ. وَصَلَّوْا قَائِلِينَ: «أَيُّهَا الرَّبُّ الْعَارِفُ قُلُوبَ الْجَمِيعِ، عَيِّنْ أَنْتَ مِنْ هذَيْنِ الاثْنَيْنِ أَيًّا اخْتَرْتَهُ». لِيَأْخُذَ قُرْعَةَ هذِهِ الْخِدْمَةِ وَالرِّسَالَةِ الَّتِي تَعَدَّاهَا يَهُوذَا لِيَذْهَبَ إِلَى مَكَانِهِ"  على ما ورد في أعمال الرسل فإن السيامة ووضع الأيدى يفترضان أن يكون هناك أكثر من مرشح.

يعنى هذا كله أن اختيار أو انتخاب أسقف هو عمل مقدس وينتهى بسر (ميستيريون) الشرطونية، أي وضع الأيادى. إن أخطر أجراء هو انتخاب والتصويت على اختيار أسقف، لأنه هنا يتم الحكم على المعايير التي لابد من أن تنطبق على المرشح لرئاسة الكهنوت. لأن "كل ما يتم فى داخل الكنيسة هو سر مقدس، حتى الصلاة القلبية". 

إن انتخاب المطارنة من مجمع رؤساء الكهنة، بشكل عام، يجب أن يتم بعد التدقيق في مَن يتم اختياره؛ أي يتم دراسة ملف المرشح وحياته واستشارة من يعرفوه ومن عاشروه ودراسته اللاهوتية وحذقه الروحى، وأن يتميز بروح الصلاة وخوف الله؛ لأنه بدوره سوف يرعى، لفترة طويلة أو قصيرة، رعية محددة وسوف يضع أساسات إبارشيته بأنه سوف يُعلم المسيحيين الأرثوذكسي الإيمان المستقيم (الأرثوذكسية)، وسوف يرسم لهم شمامسة إنجيليين وكهنة. وسوف يشارك بعلمه وخبراته في جلسات المجمع المقدس ولجانه المتعددة، وخاصة في لحظات وقرارات عصيبة من تاريخ الكنيسة المحلية؛ لأن كل القضايا في الكنيسة هى نتاج الشركة والعمل المشترك، "لأن الله يعمل والإنسان يشترك في العمل".

نيقولا انطونيو أنبا نيقولا أنطونيو الأنبا نيقولا أنطونيو الأنبا نيقولا انطونيو مطران طنطا الانبا نيقولا انطونيوس

مواد متعلقة

27 نوفمبر.. زيارة رعوية من البابا ثيودورس الثانى لإبراشية بوروندى

الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل بذكرى 4 من القدّيسين الرسل

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيسة سيسيليا البتول الشهيدة

كيف يعمد طفلا جديدا في كنيسة الروم الأرثوذكس؟

من هي القديسة إيلدا من ويتبي التي تحتفل بها الكنيسة الكاثوليكية؟

الموارنة الكاثوليك في مصر يحيون ذكرى 3 من قديسيها الرسل

الأنبا نيقولا انطونيو عن "صوم الميلاد": "تهذيب وليس تعذيب"

يحتفل بها الكاثوليك.. من هي الطوباوية ماريا فورتوناتا فيتي راهبة بنديكتينية؟

الأكثر قراءة

عاجل.. "البسوا شتوى" الأرصاد الجوية تحذر: انخفاض درجة حرارة الجو غدًا الأحد

إسرائيل تهدد: إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول منتصف الليل فإن العملية العسكرية ستُستأنف

تعرف على أعراض جرثومة المعدة وطرق الوقاية

عاجل.. مدينة الأنقاض.. 50 يومًا على صمود تاريخى أمام الاحتلال فى غزة (ملف)

حماس تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى لسببين

كريم فؤاد أساسيًا لأول مرة وكهربا يقود هجوم الأهلى أمام ميدياما الغانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها