محافظ الإسكندرية يستقبل سفير كوريا الجنوبية لبحث سبل التعاون

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، كيم يونج هيون سفير دولة كوريا الجنوبية في مصر، لدعم سبل التعاون وتعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين في كافة المجالات.

في بداية اللقاء؛ رحب المحافظ بالسفير في أول زيارة له لمدينة الإسكندرية، عاصمة مصر الثانية، والعاصمة الاقتصادية الأولى للجمهورية؛ حيث إن 65٪من حجم الصادرات والواردات المصرية يتم من خلال موانئ الإسكندرية.

وخلال اللقاء، أشاد "الشريف" بالعلاقات التي تربط البلدين، وخاصة أن لمصر وكوريا تاريخًيا طويلًا حيث جمع بينهما علاقات متميزة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما ساعد على انتقال الأفراد والمبادلات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.

من جهته؛ وجه السفير الشكر لمحافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، معربًا عن انبهاره بالحضارة والثقافة المصرية وعن سعادته الكبيرة بالاهتمام المتزايد من الطلاب المصريين لتعلم اللغة الكورية والتعرف على الثقافة الكورية، وفي هذا الإطار أكد السفير بأنه سيقوم بزيارة جامعة الإسكندرية لمناقشة مشروع إقامة مركز لتعليم اللغة الكورية، وكذلك زيارة مكتبة الإسكندرية العريقة.

سفير كوريا: مصر تبذل جهدًا كبيرا لتحسين البنية التحتية

كما أثنى السفير الكوري على القيادة السياسية المصرية وما تبذله من جهد من أجل تحسين البنية التحتية للبلاد وهذا واضح في مجال رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، حيث إن طريق إسكندرية_القاهرة الصحراوي شهد تطورًا كبيرًا.

وأشار اللواء محمد الشريف إلى أن التقدم التكنولوجي بدولة كوريا الجنوبية مذهل وهناك العديد من المشاريع الخاصة بالنقل والبنية التحتية التي تقوم بها مصر وتوليها اهتمامًا كبيرًا؛ تساهم فيها الشركات الكورية.

وأضاف أن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية هي الأقدم بالشرق الأوسط، واقترح على السفير زيارة الغرفة التجارية وجمعية رجال أعمال الإسكندرية لمناقشة فرص الاستثمار بشكل مفصل وعملي بين الإسكندرية وكوريا الجنوبية.

محافظ الإسكندرية وسفير كوريا الجنوبية

محافظ الإسكندرية وسفير كوريا الجنوبية