الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يُشارك في اجتماع الشراكة العربية للحد من مخاطر الكوارث

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يشارك اجتماع الشراكة العربية

شارك اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في اجتماع الشراكة العربية التاسع للحد من مخاطر الكوارث؛ الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة الإقليمي UNDRR خلال الفترة من (21–23) نوفمبر على أرض الإسكندرية.

بحضور اللواء محمد حجازي مساعد الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء لشئون الأزمات،وفادي جنان نائب رئيس المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث؛ وبمشاركة ممثلين عن 22 دولة ما بين حكومات ومنظمات عربية وإقليمية ودولية وأصحاب المصالح في مجال الحد من مخاطر الكوارث.

تأتي اجتماعات الشراكة العربية للحد من مخاطر الكوارث في إطار مساعي مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث UNDRR لتداول القضايا حول التقدم المُحرز وكذلك التحديات والثغرات في تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث بالمنطقة العربية، كما تهدف هذه الاجتماعات إلى تيسير المناقشات الإقليمية حول إدماج الحد من مخاطر الكوارث ضمن أهداف التنمية المستدامة.

ورحب محافظ الإسكندرية بالوفود المشاركة على أرض عروس البحر المتوسط أقدم سكندريات العالم، مؤكدًا أن المحافظة تتبنى عددًا من البرامج والسياسات الجادة والفعالة لمواجهة مخاطر الكوارث، بما يعزز القدرة على التكيف مع تغيرات المناخ ومجابهة الكوارث الطبيعية.  

وأوضح: أن الإسكندرية تتعرض كمدينة ساحلية للعديد من التحديات لعل أهمها التغيرات المناخية والتي استشعرنا جميعًا تأثيرها بداية من عام 2015، حيث تعرضت لمضاعفة كميات الأمطار التي لم تستوعبها شبكات الصرف، ما أثر بشكل سلبي على كافة أوجه الحياة بالمحافظة.

ولفت إلى أن اجتماع اليوم يحظى بالأولوية القصوى في الإسكندرية، حيث نفذنا العديد من المشروعات على أرض الواقع للتصدي لتلك الأزمات؛ ولعل أهمها "مشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، فنحن بصدد الانتهاء منه للاستفادة من كل قطرة مياه وتحويلها  لمشروع الدلتا الجديد، فضلًا عن مشاركتنا في كافة الفعاليات الخاصة بCOP 27 الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ، حيث عملنا جاهدين لتنفيذ توصيات المؤتمر، وعقد شراكات مع العديد من دول العالم لتبادل الخبرات وخاصة فيما يتعلق باستخدام التقنيات المبتكرة لأجهزة الإنذار المبكر للكوارث.

وتمنى المحافظ نجاح فعاليات هذه اللقاءات المهمة في إطار تبادل الرؤى بين الوفود المشاركة، متمنيًا خروج الاجتماع بنتائج وصياغة توصيات تُمهد الطريق لاتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الشأن، كما دعا جميع الوفود للاستمتاع بطبيعة الإسكندرية الساحرة وزيارة الأماكن السياحية العريقة بالإسكندرية.

محافظ الإسكندرية يشارك اجتماع الشراكة العربية
محافظ الإسكندرية يشارك اجتماع الشراكة العربية
محافظ الإسكندرية يشارك اجتماع الشراكة العربية
محافظ الإسكندرية يشارك اجتماع الشراكة العربية
محافظ الإسكندرية يشارك اجتماع الشراكة العربية
محافظ الإسكندرية يشارك اجتماع الشراكة العربية
محافظ الإسكندرية اجتماع الشراكة العربية مخاطر الكوارث الامم المتحدة التغيرات المناخية

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