السكرتير العام المساعد ببني سويف يتفقد منظومة العمل بمشروع الدواجن

زار اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد فى بني سويف، اليوم الخميس، مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة، بحضور المهندس هاني أحمد مدير المشروعات، ومسؤولي محطة السادات لإنتاج بيض المائدة.

مناقشة التفاصيل المتعلقة بإنتاج العنابر وتوافر الأعلاف والرعاية البيطرية

وتابع السكرتير العام المساعد سير العمل بالمشروع، ومناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بإنتاج العنابر وتوافر الأعلاف والرعاية البيطرية والتسويق، بجانب تفقد منفذ البيع بالمحطة والاطلاع علي كميات وحجم الإنتاج وأعمال البيع لجمهور المستهلكين

وأشار السكرتير العام المساعد، إلى أن زيارة اليوم تأتي في إطار توجيهات محافظ بني سويف بالمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمشروع الذي يعد من مشروعات الأمن الغذائي، خاصة مع زيادة الطلب على سلعة بيض المائدة، وفي إطار خطة المحافظة بالنهوض بالمشروعات الإنتاجية التابعة للحكومة لتكون قوة داعمة للناتج المحلي وتساهم في خفض أسعار السلع الأساسية

وفي سياق آخر انطلقت فعاليات المرحلة الثانية محافظة بني سويف من برنامج تدريب العناصر التي تم اختيارها للعمل متطوعين ضمن مبادرة (1000 قائد سكاني)،والتي أطلقتها المحافظة، لدعم وتحفيز الشباب وتأهيلهم في شتى مناحي القضية السكانية والاستراتيجية الوطنية للسكان للمشاركة في رسم خارطة الطريق ورفع الوعي بالقضية السكانية والنمو الاقتصادي، لتحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي.

حيث تم البدء في تنفيذ البرنامج لتأهيل وتدريب المتطوعين، والذي تقوم على تنفيذه وحدة السكان بديوان عام المحافظة برئاسة مدير الوحدة محمد البحيري، وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ومنسقى الوحدات السكانية الفرعية بالمراكز، حيث تشمل المرحلة الثانية تدريب 345متطوعاُ من مراكز (سمسطا، ببا، الفشن )،ويقوم بالتدريب الذي يعقد بمراكز شباب بالمدن، أعضاء مبادرة بني سويف بشبابها وفقا للجدول الزمني والمحاور التدريبية والاختبارات الأولية والنهائية.