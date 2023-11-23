رحيل رائد أدب الطفل.. مَن هو يعقوب الشاروني؟

غيب الموت، اليوم الأربعاء، الكاتب يعقوب الشاروني، أحد رواد أدب الطفل، عن عمر يناهز 92 عامًا.

مَن هو يعقوب الشاروني؟

ولد يعقوب الشاروني في عام 1931، درس القانون وحصل عام 1955 على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسى من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وفي عام 1958 حصل على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد التطبيقى من كلية الحقوق جامعة القاهرة.

اتجه يعقوب الشاروني، إلى الكتابة الأدبية وصدرت له أول مجموعة قصصية عام 1963، واستطاع أن يترك بصمة واضحة في مجال أدب الطفل، حيث قدم العديد من الأعمال التي حظيت بقبول كبير لدى الأطفال والكبار على حد سواء، وحاز الكاتب الراحل على عدة جوائز في الكتابة للطفل.

جوائز حصل عليها الشاروني

حصل الكاتب على العديد من الجوائز المحلية والدولية، ففى عام 1960 على الجائزة الأولى لتأليف الرواية المسرحية من المجلس الأعلى للفنون والآداب ووزارة الثقافة ومصر، عن مسرحية أبطال بلدنا، وفي عام 1962 حصل على الجائزة الأولى للتأليف المسرحى من الهيئة العامة لفنون المسرح والموسيقى، وزارة الثقافة - مصر، عن مسرحية جنينة المحطة.

وحصل عام 1981 على جائزة أحسن كاتب أطفال، من الجمعية المصرية لنشر الثقافة العالمية عن روايته سر الاختفاء العجيب، وفي عام 1998 حصل على جائزة أفضل كاتب أطفال«عن مجموعة مؤلفاته للأطفال»، من المجلس الأعلى للثقافة، وزارة الثقافة – مصر.

كما حصل في نفس العام على جائزة الشئون المعنوية للقوات المسلحة في مسابقة الإبداع الأدبى للأطفال، عن كتابه أبطال أرض الفيروز، وفي عام 2002 حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل مؤلف، في مسابقة سوزان مبارك لأدب الأطفال عن كتابه أجمل الحكايات الشعبية، كما حصل في نفس العام على جائزة الآفاق الجديدة من معرض بولونيا الدولي بإيطاليا لكتب الأطفال لكتابه أجمل الحكايات الشعبية.

أبرز أعماله

بلغ عدد أعمال يعقوب الشاروني للأطفال أكثر من 400 كتابًا، منها مغامرة البطل منصور، حكاية طارق وعلاء، الرحلة العجيبة لعروس النيل، الفرس المسحورة، حسناء والثعبان الملكي،معروف في بلاد الفلوس، أحلام حسن.