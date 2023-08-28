الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بعد اختياره شخصية معرض الطفل.. ماذا تعلمت إيمان سند من يعقوب الشارونى؟

الكاتبة إيمان سند
الكاتبة إيمان سند

قالت كاتبة أدب الطفل  إيمان سند، إنها تعلمت من رائد أدب الطفل يعقوب الشاروني الدأب، وتكرار المحاولات، وخاصة لو كنت تملك النوايا الحسنة الخاصة بمشروع أو كتاب للطفل، فيجب أن تسعى من وجهة نظره ولا تكف عن المحاولة.

 

يعقوب الشاروني من القضاء الى عالم الكتابة للطفل

وأشارت "سند" فى تصريحات لـ"الدستور" إلى أن يعقوب الشاروني كان قاضيًا ومستشارًا، ومع ذلك كان انتماؤه لعالم الطفولة أكبر وأوسع، وكان يفتخر دومًا به، وهو ما جعلني أتعلم منه أن الكتابة للطفل أسمى المعانى، كما تعلمت منه كذلك مساعدة الكبير والصغير، فهو حتى الآن يمد العون لكل من يستطيع مساعدته، وكذلك التشجيع، فهو وإن كان بعيدًا عن الندوات والتجمعات الآن، إلا أنه حينما نشرت ورقة بحثية عن الطفل أثنى عليها، وبعث إلى بكلمات رائعة يشجعنى بها، كل التحية والتقدير له، وللجنة المعرض التى اختارته ليكون شخصية معرض الطفل لهذا العام 2024.

سر اختيار يعقوب الشاروني شخصية العام لمعرض كتاب الطفل 2024

يعقوب الشاروني شخصية معرض الطفل بدورته الـ55

يذكر أن اللجنة العليا المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55، اختارت الكاتب يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض الطفل، ومن هنا سوف نستعرض في نقاط تفاصيل عن شخصيته وأبرز مهامه الثقافية.

يعرف عن الكاتب يعقوب الشاروني بأنه من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، يكتب بابًا في جريدة الأهرام تحت عنوان ألف حكاية وحكاية منذ عام 1981.

حصل الكاتب على العديد من الجوائز المحلية والدولية، ففي عام 1960 حصل على الجائزة الأولى لتأليف الرواية المسرحية من المجلس الأعلى للفنون والآداب- وزارة الثقافة- مصر، عن مسرحية "أبطال بلدنا".

في عام 1962 حصل على الجائزة الأولى للتأليف المسرحي من الهيئة العامة لفنون المسرح والموسيقى، وزارة الثقافة- مصر، عن مسرحية "جنينة المحطة".

وحصل عام 1981 على جائزة أحسن كاتب أطفال، من الجمعية المصرية لنشر الثقافة العالمية عن روايته "سر الاختفاء العجيب".

في عام 1998 حصل على جائزة أفضل كاتب أطفال "عن مجموعة مؤلفاته للأطفال"، من المجلس الأعلى للثقافة، وزارة الثقافة- مصر، كما حصل في نفس العام على جائزة الشئون المعنوية للقوات المسلحة في مسابقة الإبداع الأدبي للأطفال، عن كتابه "أبطال أرض الفيروز".

في عام 2002 حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل مؤلف، في مسابقة سوزان مبارك لأدب الأطفال عن كتابه "أجمل الحكايات الشعبية"، كما حصل في نفس العام على جائزة "الآفاق الجديدة" من معرض بولونيا الدولي بإيطاليا لكتب الأطفال لكتابه "أجمل الحكايات الشعبية".

وفي عام 2007 حصل جائزة أفضل مؤلف في مسابقة سوزان مبارك لأدب الأطفال- مصر، عن روايته "سر ملكة الملوك" التي تستمد موضوعها من حياة الملكة حتشبسوت.

وبلغ عدد الكتب التي كتبها للأطفال وتم نشرها أكثر من 400 كتاب، ومن بين أهم دراسته في الكتب تنمية عادة القراءة عند الأطفال والقيم التربوية في قصص الأطفال كيف نقرأ لأطفالنا، وكيف نحكى قصة، وثقافة طفل القرية، وثقافة الطفل العامل، وكيف نلعب مع أطفالنا.

كاتبة أدب الطفل إيمان سند يعقوب الشاروني شخصية معرض الطفل معرض القاهره الدولي للكتاب مشروع أو كتاب للطفل

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