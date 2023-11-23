بالأسماء.. قائمة كولر للراحلين عن الأهلى فى يناير

وضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، 6 لاعبين ضمن قائمة الراحلين عن صفوف الفريق في يناير المقبل بعد طلب كل لاعب الرحيل لصعوبة الحصول على الفرصة في المشاركة.

واستقر كولر على وضع كل من خالد عبدالفتاح وصلاح محسن وكريم نيدفيد وحمزة علاء ومحمد الضاوي كريستو ومحمود متولي على قائمة المرشحين للرحيل في يناير سواء لعدم القناعة الفنية أو كثرة إصابات البعض ولم يستفد منهم منذ بداية الموسم الجاري.

وأكد مصدر مسئول أن كولر جهز تقريرًا فنيًا عن احتياجاته في الشتاء والصيف خلال جلساته المتكررة مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح خاصة بعد سفر محمود الخطيب رئيس النادي إلي الإمارات لاستكمال برنامجه العلاجي.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني يرغب في التخلص من الصداع الذي يطارده من بعض اللاعبين الذين يتمسكون بالحصول على الفرصة كاملة خاصة الثلاثي كريستو وكريم نيدفيد وصلاح محسن.

من ناحية أخرى، يستأنف الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته اليوم الخميس بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 24 ساعة استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني السبت المقبل فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدورى أبطال إفريقيا.