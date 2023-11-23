الصليب الأحمر: آلاف الأسر النازحة من شمال غزة ما زالت بلا مأوى

قال متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدكتور هشام مهنا: "إننا على أهبة الاستعداد لتقديم كل الخدمات اللازمة للمدنيين في قطاع غزة"، مؤكدًا ضرورة تحقيق تدفق مستدام للمساعدات الإنسانية.

مخاطر نزوح الفلسطينيين إلى جنوب غزة

ولفت الدكتور هشام مهنا، في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن آلاف الأسر التي نزحت من شمال قطاع غزة إلى جنوبه ما زالت بلا مأوى.

وأكد متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن الوضع في جنوب غزة شديد الخطورة بعد تدفق مئات الآلاف من شمال القطاع دون أية ضمانات أمنية.

وأشار الدكتور هشام مهنا، إلى أن الوضع في قطاع غزة غير إنساني في ظل تدهور الأوضاع وعدم توفر المقومات الأساسية.