الصحة: استلام سيارات نقل اللقاحات المبردة مقدمة من دولة اليابان

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استلام سيارات نقل اللقاحات المبردة الحديثة (RVTV)، والمقدمة من حكومة اليابان الصديقة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بحضور السيد أوكا هيروشي السفير الياباني لدى جمهورية مصر العربية، والسيد جيرمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (يونيسيف)، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.

يأتي تسليم سيارات نقل اللقاحات المبردة الحديثة (RVTV) كجزء من مشروع أوسع يهدف إلى تعزيز سلسلة تبريد الطعوم وزيادة السعة التخزينة في مصر.

تعزيز أنظمة الرعاية الصحية

وتوجهت وزارة الصحة والسكان بالشكر لحكومة اليابان ومنظمة "اليونيسف" على دورهما الحيوي في تعزيز أنظمة الرعاية الصحية في مصر، معربة عن ثقتها في أن الجهود المشتركة ستسهم في تحقيق تأثير إيجابي دائم على الصحة العامة، ومؤكدة أن النجاح لا يتحقق إلا بالتشارك ونقل الخبرات مع الدول الصديقة والمنظمات الأممية.

وأوضحت الوزارة أنه تم استلام عدد خمس سيارات دفع رباعي مخصصة لحفظ ونقل الطعوم والأمصال، مشيرة إلى أن هذه السيارات تعتبر إضافة مميزة لأسطول نقل اللقاحات في مصر، حيث تعتبر الأولى في العالم التي اجتازت عملية التأهيل المُسَبق للأداء والجودة والسلامة (PQS) من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث إن هذه السيارات تدعم جهود الوزارة في مجابهة التغيرات المناخية بما يتيح توصيل الطعوم إلى جميع المناطق، خاصة المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها أو التي لا يوجد بها طرق ممهدة.

سيارات مزودة بثلاجة مصنعة

وأضافت أن السيارات مزودة بثلاجة مصنعة في شركة B Medical، وتصل درجة الحرارة من ٢ إلى ٨ درجات مئوية تحت الصفر في الأجواء الحارة، وسعتها اللترية 396 لترا، ومزودة بأرفف لسهولة وضع الطعوم بها، لافتة إلى أنه يمكن تشغيل الثلاجة إلى مدة قد تصل إلى 16 ساعة مما يسهم فى الحفاظ على التطعيمات والأمصال فى درجات الحرارة المطلوبة فى الأماكن التى لا يتوافر بها مصدر للتيار الكهربائى، وذلك لأن ثلاجة السيارة تعمل على بطارية منفصلة أو على بطارية السيارة أو بكابل كهربائي أثناء توقفها، فضلا عن أن الثلاجة مزودة بشاشة لمتابعة درجة الحرارة أثناء نقل الطعوم، كما أن السيارة مزودة بـ٢ خزان للوقود.

حضر مراسم استلام السيارات كل من الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، والدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية ورئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية الدولية، ووفد من منظمة "اليونيسف" والسفارة اليابانية بجمهورية مصر العربية.

سيارات اللقاحات