الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المستثمرون المصريون في دبي يثمنون جهود وزيرة الهجرة في عرض مختلف المحفزات للاستثمار في مصر

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

أعرب رجال الأعمال والمستثمرين المصريين عن استعدادهم الكامل لدعم مصر اقتصاديا، مثمنين جهود وزيرة الهجرة في تأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، وكذلك مساعيها المستمرة حتى إعادة فتح مبادرة السيارات للمصريين بالخارج مرة أخرى، معربين عن تطلعهم للمشاركة في الاقتصاد المصري والانضمام للشركة، للاستفادة من مختلف المزايا التي تتيحها الدولة المصرية، وطالبوا بالمزيد من التسهيلات والتيسيرات فيما يتعلق بمسألة تحويلاتهم المالية إلى مصر.

جاء ذلك خلال زيارة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ثالث المحطات لجولتها للالتقاء بالجاليات المصرية ضمن حملة "شارك بصوتك"، لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للاستثمار في مصر، وما قدمته الدولة من تيسيرات استثمارية متميزة

الهجرة على عهدها بأن تكون صوتًا للمصريين بالخارج وسندًا لهم

 

و أشادت السفيرة سها جندي بحرص رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج على حضور هذا اللقاء الثريّ، موضحة أن وزارة الهجرة على عهدها بأن تكون صوتًا للمصريين بالخارج وسندًا لهم وحلقة الوصل لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم في وطنهم، مؤكدة أننا سند لكل مصري بالخارج وحريصون على حل ما يواجه المصريين بالخارج من عقبات، وتيسير مصالحهم، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة، مضيفة أن فريق عمل الوزارة حريص على متابعة المصريين بالخارج على مدار الساعة، وقالت: "انتظروا المزيد والمزيد في الفترة القادمة في ظل دعم القيادة السياسية لجهود وزارة الهجرة ومساندتكم لنا لنكون صوتكم في كل وقت"، كما وجهت السفيرة سها جندي بإرسال التفاصيل الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام، التي يتضمنها برنامج الطروحات التي أعلنت عنه الدولة للمستثمرين المصريين المشاركين في اللقاء.

 

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقداه السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءً موسعًا مع مجموعة متميزة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال المصريين، وذلك بحضور السفير أشرف الديب قنصل مصر العام في دبي، وأشرف حمدي رئيس المكتب التجاري المصري بدبي وممثلي بعض البنوك المصرية.

 

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