الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا يدعو الأطياف السياسية لاجتماع حول الانتخابات

السيد عبد الله باتيلي
السيد عبد الله باتيلي

وجه السيد عبدالله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبي، دعوات إلى الأطراف المؤسسية الرئيسة في ليبيا للمشاركة في اجتماع سيُعقدُ في الفترة المقبلة بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية. وتحقيقًا لهذه الغاية، طلب الممثل الخاص من الأطراف المؤسسية تسمية ممثليها للمشاركة في اجتماع تحضيري. 

الوضع في ليبيا 

ووفقًا لما نقله موقع البعثة الأممية في ليبيا، فقد جاءت تصريحات باتيلي عقب المشاورات المكثفة التي أجراها مع طيف واسع من أصحاب الشأن الليبيين في إطار جهوده للدفع قدمًا بالعملية السياسية.

 وخلال هذا الاجتماع التحضيري، سوف يتباحث الممثلون الذين ستتم تسميتهم من جانب المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي بشأن موعد اجتماع قادة مؤسساتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله، وتحديد المسائل العالقة التي يتوجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب. 

واعتبر الممثل الخاص أنه و"لأول مرة منذ تعثر إجراء الانتخابات في 24  ديسمبر 2021، أصبح لدى ليبيا الآن إطار دستوري وقانوني منظم للانتخابات،" مناشدًا الأطراف الرئيسية الفاعلة "الانتقال بحُسن نية إلى المرحلة التالية من الجهود الرامية لتحقيق الهدف المشترك المنشود ألا وهو إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع تلبي تطلعات الشعب الليبي". 

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وتأتي دعوة الممثل الخاص اتساقًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2702 لسنة 2023 الذي يحيط علمًا بقانوني الانتخابات اللذين اعتمدهما مجلس النواب، ويؤكد مجددًا دعم المجلس لدور الوساطة والمساعي الحميدة الذي يضطلع به الممثل الخاص بغية تعزيز عملية سياسية شاملة للجميع يقودها الليبيون ويملكون زمامها، ويدعو "الأطراف كافة إلى مضاعفة جهودهم لتسوية المسائل الخلافية المعلقة على الصعيد السياسي وذلك من خلال حوار تيسره الأمم المتحدة وبروح من التوافق".

 كما يدعو القرار المجتمع الدولي إلى "تقديم الدعم الكامل للممثل الخاص للأمين العام، باتيلي، والبعثة في تنفيذ ولايتهما".

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