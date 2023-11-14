الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. "عربية النواب" تبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة،

تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا، في ضوء الجهود المصرية من أجل عودة الاستقرار السياسي في البلاد.

وكان قد وافق مجلس النواب، أمس، على مجموع مواد مشروع قانون الطفل، خلال الجلسة العامة للمجلس أمس الاثنين، وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان: أعلن موافقة المجلس على مجموع مواد مشروع القانون، على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا من العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الرابع، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس.

يحيى كدواني - مستقبل وطن محمد الخناوي - مستقبل وطن مدحت الكمار - مستقبل وطن سمير عبد المقصود - مستقبل وطن صبورة السيد - مستقبل وطن زكريا حسان - مستقبل وطن مجدي جلال عاشور - مستقبل وطن حسن المير - مستقل ميرفت إليكسان مطر - حماة الوطن طارق الطويل - الشعب الجمهوري راوية مختار - الإصلاح والتنمية عفاف زهران - مصر الحديثة سناء السعيد - المصري الديمقراطي رشا كليب - مستقل.

لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أحمد فؤاد أباظة الأوضاع في ليبيا ليبيا عربية النواب

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