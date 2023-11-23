الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

وقع حادث تصادم سيارة ملاكى وموتوسيكل في الحي 13 غرب العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أسفر عن إصابة 4 مواطنين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعى بوصول 3 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وكشفت التحريات الأولية عن حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل فى الحى 13 غرب العاشر من رمضان، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

حادث تصادم سيارة ملاكى وموتوسيكل محافظة الشرقية 4 مواطنين كدمات وجروح الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية

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