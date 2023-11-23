الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد منافذ مبادرة تخفيض الأسعار لتوفير السلع الغذائية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، المنافذ المتنقلة لتطبيق مبادرة تخفيض الأسعار والاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من الأرز، وزيت الطعام، واللحوم ، والسكر، والتي تلبي احتياجات المواطنين، خاصة بعد اقبال المواطنين على المنافذ لشراء الأرز وزيت الطعام والسكر واللحوم بأسعار مخفضة تصل لـ30%، يرافقه اللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة.

واستعرض محافظ بورسعيد السلع الغذائية المتوفرة داخل المنافذ «السيارات المتحركة»، والتعرف على أسعار السلع والمنتجات الغذائية وجودتها وتوافرها بكميات تلبي احتياجات المواطنين وذلك للتيسير على المواطنين لإقتناء السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

وتتضمن مبادرة تخفيض الأسعار ببيع كيلو اللحوم ب٢٠٠ جنيه،كيلو السكر ب٢٧جنيها، وعبوة الزيت ب٤٠ جنيها، وسعر الأرز 1 كيلوجرام 21 جنيها، بالإضافة إلى مختلف السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30%.

محافظ بورسعيد يلتقي العاملين بإدارة النظافة

وفي شأن آخر التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، العاملين بإدارة النظافة، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية الذي يعقدها محافظ بورسعيد مع العاملين في المؤسسات الحكومية بالمحافظة لمتابعة سير عملهم، بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد حسيني  مدير الجهاز التنفيذي.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير للعاملين بالنظافة على الجهود المتواصلة في الارتقاء بمستوى نظافة الديوان العام  
وأكد المحافظ على أهمية دور عامل النظافة، والذى يعد عاملا أساسا في تحقيق المظهر الحضارى والمشرف، لافتا إلى أننا نقدر دور العامل والجهود المتواصلة والتى تتكامل مع كافة الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بحياة المواطنين

مؤكدا على  تقديم كافة الدعم للعاملين بما يضمن توفير سبل الراحة لهم أثناء العمل،  وشدد اللواء عادل الغضبان على أهمية الوعي بجهود الدولة،  ومواجهة الشائعات التي تهدف إلى تعطيل مسيرة التنمية وزعزعة استقرار الوطن، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه دائما بتوفير كافة سبل الراحة للمواطن، والارتقاء بحياة المواطنين، وبذل مزيد من المجهودات لدفع عجلة التنمية والرخاء بالدولة.

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