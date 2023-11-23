نائب محافظ البحيرة تبحث مشكلات 21 مواطنا ومواطنة بالدلنجات

تواصل محافظة البحيرة عقد لقاءات للمواطنين من خلال إدارة خدمة المواطنين بكل وحدة محلية، بهدف تقليل مسافة الانتقال على المواطنين من والى العاصمة دمنهور وعدم تكبدهم مشقة الانتقال البدنية والاقتصادية، في إطار حرص الدولة المصرية على تلبية مطالب واحتياجات المواطنين والاستماع لشكواهم وحلها.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الالتزام بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بضرورة الإهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري وسريع وإتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة نهال بلبع بالمواطنين ممن لديهم مطالب واحتياجات بمركز ومدينة الدلنجات والبالغ عددهم 21 مواطنا ومواطنة، وذلك بحضور اللواء وائل زغلول رئيس مركز ومدينة الدلنجات، والدكتورة فايزه زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس أحمد صبحى مدير شركة المياه بالدلنجات، ومحمد عفيفى ممثل الإدارة الصحية، ومحمد العدوى مدير الإدارة التعليمية.

التنسيق مع الجهات المسئولة المعنية



وأكدت نائب محافظ البحيرة على ضرورة التنسيق مع الجهات المسئولة المعنية للوقوف على كافة احتياجات المواطنين التي تمس حياتهم اليومية في شتى القطاعات الخدمية، حيث تمثلت الاحتياجات والمطالب في تقديم مساعدة مالية، وطرف صناعى، علاج، كرسى متحرك وفرص عمل وتوصيل مرافق.

وشددت الدكتورة نهال بلبع على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز والمديريات لتلبية مطالبهم وتقديم خدمة لائقة لهم على أرض الواقع وتحسين كافة الخدمات المقدمة لهم لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة وحرصًا على تلبية كافة احتياجات المواطنين.