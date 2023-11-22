الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 2000 كيس ملح مقلد ومغشوش بالبحيرة

ملح
ملح

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وكذلك الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

حملة تموينية مكبرة بالبحيرة 

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر،وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، عدة حملة تموينية أسفرت عن: بمركزى دمنهور وشبراخيت تم ضبط 3 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان مواعيد التشغيل و4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين ومحضرين لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، بالإضافه إلى 4 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار.

ضبط 2000 كيس ملح مقلد ومغشوش

وبمركزى الرحمانيه وكوم حماده تم ضبط 2000 كيس ملح مقلد ومغشوش و16عبوة مياه غازيه ومنظفات منتهية الصلاحية و21 عبوة تونه مجهولة و30 شيكارة أسمدة خاص بوزارة الزراعه داخل أحد محلات بيع الاسمده كما تم تحرير 7محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و4 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و4محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وبحملات مماثلة بمركزى بدر وحوش عيسى تم ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرام بالرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر و10مخابز لإنتاجهم خبر ناقص الوزن و9 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات ومخبزين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

11 طن مواد غذائية تموين البحيرة مواد غذائية فاسدة نهال بلبع كوم حمادة

مواد متعلقة

إزالة 61 حالة تعدي على مساحة 12805 أمتار بنطاق 8 مراكز في البحيرة

حريق هائل يلتهم 4 آلاف طن قش أرز بالبحيرة (صور)

بحثت التعاون مع محافظة البحيرة.. رئيس"العامة للتنمية الصناعية" يفتتح فرع الهيئة بدمنهور

دعما لذوي الهمم.. تسليم سماعات طبية بقرى ونجوع البحيرة

إزالة 27 حالة تعد في 6 مراكز بالبحيرة

ضبط 3 مراكز لتعبئة السكر لتصرفهم في 275 طن بالسوق السوداء في البحيرة

تخفيضات تصل إلى 25%.. أهالى البحيرة: نطالب باستمرار إقامة معارض "معًا ضد الغلاء"

بالأسماء.. 18 مصابًا إثر انقلاب "ميكروباص" بالبحيرة

الأكثر قراءة

حماس تكشف التفاصيل النهائية لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين قد يبدأ من يوم الخميس

إسرائيل تنشر قوائم بأسماء الأسرى من النساء والأطفال الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم

تفاصيل مثيرة في الهدنة.. قابلة للتمديد ومنع الأسرى الفلسطينيين من العودة لغزة

واشنطن بوست: دور مصر فى الهدنة بمثابة دراسة لكيفية عمل الدبلوماسية الناجحة

إحباط تهريب أقراص مخدرة وعملات أجنبية بمطار القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

ما الرسائل الإسرائيلية خلف اقتحام "مستشفى الشفاء"؟

وزير الأمن القومى الإسرائيلى: قبول الهدنة مع حماس انتصار لها

جيش الاحتلال يُعلن مقتل قائد فريق فى لواء جولانى بغزة