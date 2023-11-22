ضبط 2000 كيس ملح مقلد ومغشوش بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وكذلك الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تموينية مكبرة بالبحيرة

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر،وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، عدة حملة تموينية أسفرت عن: بمركزى دمنهور وشبراخيت تم ضبط 3 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان مواعيد التشغيل و4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين ومحضرين لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، بالإضافه إلى 4 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار.

ضبط 2000 كيس ملح مقلد ومغشوش

وبمركزى الرحمانيه وكوم حماده تم ضبط 2000 كيس ملح مقلد ومغشوش و16عبوة مياه غازيه ومنظفات منتهية الصلاحية و21 عبوة تونه مجهولة و30 شيكارة أسمدة خاص بوزارة الزراعه داخل أحد محلات بيع الاسمده كما تم تحرير 7محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و4 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و4محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وبحملات مماثلة بمركزى بدر وحوش عيسى تم ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرام بالرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر و10مخابز لإنتاجهم خبر ناقص الوزن و9 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات ومخبزين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.