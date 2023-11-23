دياكونيان وشمامسة جدد بكنيسة مار مرقس بـ"أبو رجيلة"

صلى الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين القداس الإلهي، في كنيسة القديس مار مرقس الرسول بمنطقة النزهة ٢ أبو رجيلة، التابعة لكنائس القطاع، وخلاله سام الخادم أشرف حلمي شماسًا كاملًا باسم دياكون شنوده، والخادم نصيف سمير شماسًا كاملًا باسم دياكون كيرلس.

كما صلى صلوات رسامة ٢٠ من أبناء الكنيسة في رتبة إيبدياكون (مساعد شماس)، و١١٠ آخرين في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

دورة دراسية للكهنة عن "سر الاعتراف" بمعهد الرعاية

وكان قد افتتح نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب ووكيل معهد الرعاية والتربية أمس، الدورة التدريبية السادسة للآباء الكهنة، والتي ينظمها المعهد بمقره بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تحت عنوان "سر التوبة والاعتراف".

وألقى نيافة الأنبا موسى كلمة حملت عنوان "دور الكاهن فيما بين الأبوة والرعاية والتدبير" أعرب في بدايتها عن سعادته بإقبال الآباء الكهنة على المشاركة في مثل هذه الدورات التي تسهم في رفع مستوى الوعي لديهم ونقل وتبادل الخبرات الروحية والرعوية بينهم.

فيما أشار الدكتور مايكل إدوارد المدير التنفيذي للمعهد إلى أن إعداد أب الاعتراف، يعد أحد أهم أهداف معهد الرعاية والتربية منذ تأسيسه، بصفته الكيان المنوط به إعداد وتأهيل الكهنة وتزويدهم بالخبرات الرعوية على أسس كتابية وعقيدية جنبًا إلى جنب مع الأسس العلمية.

ويشارك في دورة "سر التوبة والاعتراف" ١٢٥ كاهن من كهنة كنائس القاهرة، إلى جانب ١٦٠ كاهن من عدد من إيبارشيات الكرازة المرقسية بمصر وخارجها عبر شبكة الإنترنت من خلال تطبيق ZOOM.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأحد 26 نوفمبر 2023، صوم الميلاد المجيد لعام 2023-2024 وذلك لمدة 42 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والتي تحل في 7 يناير 2024، و8 يناير 2024، بسبب تزامنه مع السنة الكبيسة.

ويستمر صوم الميلاد بحسب طقس الكنيسة، لهذا العام لمدة 42 يومًا، بدلا من 43 يومًا نظرًا لكون السنة “كبيسة”.