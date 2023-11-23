بالتزامن مع ذكراه الـ9.. أبرز المعلومات عن الأنبا ميخائيل مطران أسيوط

ترأس الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط للأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم الخميس، صلاة القداس الإلهي للذكري التاسعة لرحيل الأنبا ميخائيل مطران أسيوط السابق، وذلك بدير السيدة العذراء مريم بدرنكة بأسيوط.

شاركه في إتمام صلوات القداس الإلهي عددًا من كهنة الإيبارشية والشمامسة، إلى جانب جمع غفير من شعب الإيبارشية.

أبرز المعلومات عن مطران أسيوط الراحل

وبالتزامن مع ذكراه التاسعة لرحيله، نستعرض أبرز المعلومات عن الأنبا ميخائيل مطران أسيوط والتي جاءت كالتالي.