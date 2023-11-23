الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بالتزامن مع ذكراه الـ9.. أبرز المعلومات عن الأنبا ميخائيل مطران أسيوط

كنيسة
كنيسة

ترأس الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط للأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم الخميس، صلاة القداس الإلهي للذكري التاسعة لرحيل الأنبا ميخائيل مطران أسيوط السابق، وذلك بدير السيدة العذراء مريم بدرنكة بأسيوط.

شاركه في إتمام صلوات القداس الإلهي عددًا من كهنة الإيبارشية والشمامسة، إلى جانب جمع غفير من شعب الإيبارشية.

أبرز المعلومات عن مطران أسيوط الراحل

وبالتزامن مع ذكراه التاسعة لرحيله، نستعرض أبرز المعلومات عن الأنبا ميخائيل مطران أسيوط والتي جاءت كالتالي.

  • الأنبا ميخائيل مطران أسيوط ورئيس دير أبو مقار (1946-2014 م.)
     
  • وُلِدَ عام 1921 بقرية الرحمانية، نجع حمادي.
     
  • تاريخ الكهنوت: 17 نوفمبر 1939.
     
  • تاريخ الرهبنة: 19 فبراير 1939 م.
     
  • من أبناء دير الأنبا مقار، وادي النطرون، مصر
  • أسماء قبل الأسقفية: أبونا الراهب القمص متياس المقاري
     
  • تاريخ الرسامة أسقفًا: 25 أغسطس 1946 م. 
     
  • رئيس دير أبو مقار، (حتى مارس 2006 م.)
     
  • الإيبارشية: مطرانية أسيوط، مصر
     
  • المدن التابعة له: أسيوط - البدراري - ساحل سليم
     
  • رُسِمَ بيد البطريرك: صاحب الغبطة قداسة البابا المعظم الأنبا يوساب الثاني 115
    تاريخ النياحة: الأحد 23 نوفمبر 2014 م.
     
  • الأسقف السابق: نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس مطران أسيوط. 
     
  • الأسقف اللاحق: نيافة الحبر الجليل الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها. 
     
  • عهد إليه القديس البابا كيرلس السادس مسؤلية بَعْث الحياة الرهبانية في دير القديس أنبا مقار وتجديد وتوسيع مبانيه. فتم إرسال القمص متى المسكين للدير بعد مشاكل في 9 مايو 1969.
     
  • اعتذر عن قبول منصب القائم مقام البطريركي بعد نياحة مثلث الرحمات قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث في 17 مارس 2012، وذلك لِكِبَر سنه، وكان أكبر المطارنة سنًا بعده هو نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس مطران البحيرة.
     
  • كان يُطلق عليه لقب "شيخ المطارنة".
     
  • بعد تزايد آثار الحالة المرضية لنيافته، ألَّفت الكنيسة لجنة من آباء وأخوة، وقرر البابا تواضروس أن يسند مهمة المساعدة في إيبارشية أسيوط للأنبا يوأنس أسقف الخدمات (صار أسقفًا لها لاحقًا).
     
  • توفي بعد 68 سنة قضاها في رتبة الأسقفية (عن عمر يناهز 93 عامًا، وكهنوت 75 عامًا)  نوڤمبر 2014 م.
     
الأنبا يؤانس أسقف أسيوط لرحيل الأنبا ميخائيل للذكري التاسعة لرحيل الأنبا ميخائيل السيدة العذراء بدرنكة بأسيوط الأنبا ميخائيل مطران أسيوط -

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