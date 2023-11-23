الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بالتزامن مع صوم الميلاد2023..

بالتزامن مع صوم الميلاد.. دير أبو سيفين للراهبات يُغلق أبوابه حتى 12 يناير

صوم الميلاد
صوم الميلاد

أعلن دير أبي سيفين للراهبات بمصر القديمة، عن إغلاق أبوابه أمام الزوار خلال فترة صوم الميلاد المجيد 2023، والذي يبدأ الأحد المقبل.

وأشار الدير في بيان، إلى أنه «بمناسبة صوم الميلاد المجيد 2023، يعلن الدير لزائريه إبتداء فترة الخلوة والهدوء من الأحد 26 نوفمبر 2023، إلى أن يرحب بكم في الجمعة 12 يناير 2024، مع عدم قبول أي أستثناءات أو أتصالات تليفونية».

جدير بالذكر أنه خلال صوم الميلاد المجيد لعام 2023، تعلن الأديرة عن إغلاق أبوابها أمام الزوار، وذلك كعادة الرهبان والراهبات الأديرة بإغلاق أبواب الأديرة ومنع استقبال الزوار، وذلك لحاجة رهبان الأديرة بقضاء خلوة صوم الميلاد، على أن تفتح أبوابها أمام الزوار صباح عيد الميلاد المجيد.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد اتي) ١:١ بمنا سبة صوم الميلاد يعلن الدير لزائريه إبتداء فترة الخلوة والهدوء من يوم الاحد ٢٦ نوفمبر إلى ان ير حب بكم يوم الجمعة ١٢ يناير الرجاء عدم وجود أي استاءت اتصالات تليفونية والدير يرجو أحبائه احراجه عدم وكل عام وانتم بخير‏'‏
إعلان الدير

وأعلنت أديرة قبطية  إغلاق أبوابها تزامنًا مع بدايه صوم الميلاد المجيد، والذي يبدأ في 26 نوفمبر 2023 ويستمر حتى عيد الميلاد المجيد.

دير المحرق سيغلق أبوابه من الاثنين إلى الخميس من كل أسبوع

وقال الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط، أنه سيغلق دير السيدة العذراء مريم والمعروف بالمحرق بأسيوط، عن إغلاق أبوابه سواء للأفراد أو الرحلات في فترة صوم الميلاد المجيد، وذلك أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.

وتابع أسقف ورئيس دير المحرق، في بيان له، أن الدير سيفتح أبوابه للزيارة أيام الجمعة والسبت والأحد من الساعة الخامسة صباحًا حتي السابعة مساءً.

دير الأنبا أنطونيوس يفتح أبوابه للزيارة أيام الجمعة والسبت والأحد

أما الأنبا يسطس، أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، فقد قال في بيان له، إن دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس يعلن أنه سوف يتم غلق أبواب الدير سواء للأفراد أو الرحلات في فترة صوم الميلاد المجيد، باستثناء أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، مع أستمرار السماح بقضاء فترة  خلوة طوال الأسبوع للضيوف.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأحد 26 نوفمبر صوم الميلاد المجيد وذلك لمدة 42 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والتي تحل في 7 يناير 2024، ويعد صوم الميلاد المجيد صومًا من أصوام الدرجة الثانية، والذي يسمح فيه بأكل السمك، ماعدا يومي الأربعاء والجمعة.
وخلال صوم الميلاد المجيد تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداسات اليومية، بالإضافة إلى إقامة أكثر من قداس لمشاركة أكبر قدر ممكن من الأفراد في قداسات الصوم.
 

دير ابي سيفين أبي سيفين للراهبات صوم الميلاد صوم الميلاد المجيد 2023 إغلاق أبواب الأديرة ء خلوة صوم الميلاد

مواد متعلقة

الكنيسة تحتفل بتذكار رئيس الملائكة الجليل ميخائيل 2023

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى الطوباوي سلفاتوري ليلى فرنسيسكاني

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى القديس بيدرو إسكويدا راميريز الكاهن الشهيد

الشهر المريمي.. متي تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهر كيهك 2023؟

الأنبا نوفير يصلي القداس الإلهي في كاتدرائية القديس مار مرقس

رئيس دير العذراء بأخميم يترأس قداس وعشية الملاك ميخائيل

بابا الفاتيكان يلتقى عائلات رهائن فلسطينيين.. اليوم

بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك في احتفالية دار الكتاب المقدس

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

"الخارجية القطرية" تكشف آخر التطورات بشأن سريان الهدنة فى غزة

عاجل.. نتنياهو: لن نطلق سراح أى أسير فلسطينى متورط فى قتل إسرائيليين

القمة المصرية الأردنية ومباحثات السيسى وبايدن وكلمة الرئيس بمجموعة العشرين تتصدر الصحف

"التموين" و"التنمية المحلية" تتابعان تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية

وزير المالية لنظيره البحرينى: أهلًا بكم فى بلدكم الثانى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم عبدالفتاح يكتب: جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا من مخيم العروب

الاحتلال يدعى اكتشاف أنفاق تحت مجمع الشفاء تابعة لحركة حماس

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة