بالتزامن مع صوم الميلاد.. دير أبو سيفين للراهبات يُغلق أبوابه حتى 12 يناير

بالتزامن مع صوم الميلاد2023..

أعلن دير أبي سيفين للراهبات بمصر القديمة، عن إغلاق أبوابه أمام الزوار خلال فترة صوم الميلاد المجيد 2023، والذي يبدأ الأحد المقبل.

وأشار الدير في بيان، إلى أنه «بمناسبة صوم الميلاد المجيد 2023، يعلن الدير لزائريه إبتداء فترة الخلوة والهدوء من الأحد 26 نوفمبر 2023، إلى أن يرحب بكم في الجمعة 12 يناير 2024، مع عدم قبول أي أستثناءات أو أتصالات تليفونية».

جدير بالذكر أنه خلال صوم الميلاد المجيد لعام 2023، تعلن الأديرة عن إغلاق أبوابها أمام الزوار، وذلك كعادة الرهبان والراهبات الأديرة بإغلاق أبواب الأديرة ومنع استقبال الزوار، وذلك لحاجة رهبان الأديرة بقضاء خلوة صوم الميلاد، على أن تفتح أبوابها أمام الزوار صباح عيد الميلاد المجيد.

إعلان الدير

وأعلنت أديرة قبطية إغلاق أبوابها تزامنًا مع بدايه صوم الميلاد المجيد، والذي يبدأ في 26 نوفمبر 2023 ويستمر حتى عيد الميلاد المجيد.

دير المحرق سيغلق أبوابه من الاثنين إلى الخميس من كل أسبوع

وقال الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط، أنه سيغلق دير السيدة العذراء مريم والمعروف بالمحرق بأسيوط، عن إغلاق أبوابه سواء للأفراد أو الرحلات في فترة صوم الميلاد المجيد، وذلك أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.

وتابع أسقف ورئيس دير المحرق، في بيان له، أن الدير سيفتح أبوابه للزيارة أيام الجمعة والسبت والأحد من الساعة الخامسة صباحًا حتي السابعة مساءً.

دير الأنبا أنطونيوس يفتح أبوابه للزيارة أيام الجمعة والسبت والأحد

أما الأنبا يسطس، أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، فقد قال في بيان له، إن دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس يعلن أنه سوف يتم غلق أبواب الدير سواء للأفراد أو الرحلات في فترة صوم الميلاد المجيد، باستثناء أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، مع أستمرار السماح بقضاء فترة خلوة طوال الأسبوع للضيوف.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأحد 26 نوفمبر صوم الميلاد المجيد وذلك لمدة 42 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والتي تحل في 7 يناير 2024، ويعد صوم الميلاد المجيد صومًا من أصوام الدرجة الثانية، والذي يسمح فيه بأكل السمك، ماعدا يومي الأربعاء والجمعة.

وخلال صوم الميلاد المجيد تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداسات اليومية، بالإضافة إلى إقامة أكثر من قداس لمشاركة أكبر قدر ممكن من الأفراد في قداسات الصوم.

