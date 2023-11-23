الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بشعار "احميها من الختان".. "قومي المرأة" بالبحيرة يواصل فعاليات حملة طرق الأبواب

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان وذلك  تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة وفي إطار القضاء على ختان الإناث ورفع الوعي المجتمعي حول العنف الذي تتعرض له المرأة.

توضيح رأي الدين في ختان الإناث

وتهدف الحملة إلى توضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة وأنه ليس من العبادات، وكذا رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة والآثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.

 إجراء 4250 زيارة بنطاق 5 مراكز

واستهدفت الحملة 15000سيدة بإجمالي 4250 زيارة بنطاق 5 مراكز، وذلك من خلال أعضاء فروع ورائدات المجلس بالمحافظة وميسرات المجلس والمتطوعات بالإضافة إلى القيادات الدينية والأئمة و القساوسة والواعظات والراهبات.

حملة طرق الأبواب أطلقتها اللجنة الوطنية
 

جدير بالذكر، أن حملة طرق الأبواب أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة أعياد الطفولة بمكتبة دمنهور العامة

في سياق آخر، أقامت مكتبة مصر العامة بدمنهور احتفالية كبيرة في إطار احتفالات محافظة البحيرة بأعياد الطفولة الذى يوافق 20 نوفمبر من كل عام، تضمنت مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة والفقرات الفنية في حضور عدد كبير من الاطفال تخطى 200 طفل وطفلة.

وشارك بالاحتفالية عدد من المدارس المختلفة وهى "ناصر الثانوية الزراعية - بني الجيشي الرسمية لغات - محمد خميس الرسمية لغات المتميزة - احمد بهجت مناع، الاعدادية الجمهورية - التعاون الإنساني الاعدادية بنات - محطة كهرباء زاوية غزال ابتدائي وإعدادي - الراهبات - معاذ بن جبل التجريبية - الصفوة ".

وأشار أحمد هواش مدير المكتبة أن الاحتفالية تضمنت فقرات للشعر والغناء والاستعراضات بالمسرح الروماني بحديقة المكتبة. كما شاركت هذه المدارس ببعض المجسمات الفنية وإقامة معرض الرسم والفنون.

كما أقيمت على هامش الإحتفالية ورش اشغال يدوية وفنية ورسم وتلوين وورش الاورجامي وتلوين الوجه، كما أقيمت ورش الحكى والقراءة والألعاب التفاعلية بأتوبيس المكتبة المتنقلة.

محافظة البحيرة قومي المرأة دمنهور ختان الآناث نهال بلبع

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