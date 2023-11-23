الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرشقة الأكبر منذ 7 أكتوبر.. إطلاق 50 صاروخًا على الجليل الأعلى

إطلاق 50 صاروخًا
إطلاق 50 صاروخًا على الجليل الأعلى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إطلاق نحو 50 صاروخًا على مستوطنات الجليل الأعلى في قصف هو الأكبر منذ السابع من أكتوبر الماضي، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، منها بيت لاهيا شمالًا حتى رفح جنوبًا، بالتزامن مع إطلاق قنابل الإضاءة بكثافة في أجواء الشمال، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت أن الغارات الإسرائيلية متواصلة في شمال القطاع، تحديدًا في بيت لاهيا، وبيت حانون، وجباليا التي تم قصف مربع سكني كامل فيها ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

كما تواصل مدفعية الاحتلال المتمركزة في مناطق مختلفة من مدينة غزة قصف الأحياء السكنية المأهولة، إضافة إلى إطلاق النار على كل من يتحرك في المنطقة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة متتالية على المحافظة الوسطى.

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