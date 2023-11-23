الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فصائل فلسطينية: استهدفنا آليتين عسكريتين للاحتلال شمال قطاع غزة

آليات إسرائيلية
آليات إسرائيلية

أعلنت الفصائل الفلسطينية، عن استهداف آليتين عسكريتين للاحتلال الإسرائيلي بعد اشتباكات عنيفة في محاور التقدم شمال قطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

 استهداف تسع دبابات إسرائيلية و3 ناقلات جند ومركبة عسكرية بمحاور التوغل في بيت حانون

وفي وقتٍ سابق، أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، عن استهدافها تسع دبابات إسرائيلية و3 ناقلات جند ومركبة عسكرية بمحاور التوغل في بيت حانون وبيت لاهيا، بالإضافة لاستهداف بعض الآليات في جباليا ومنطقتى المخابرات والتوام.

وأشارت الفصائل الفلسطينية في بيانٍ صحفي مقتضب، إلى أنها استهدفت 3 آليات عسكرية إسرائيلية في حي الشيخ رضوان وحي النصر بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة قصف دبابات وطائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة لمستشفى الإندونيسي بشكل مباشر.

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