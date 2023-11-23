الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أرباح "النيل للأدوية" تقفز 174% خلال 4 أشهر

شركة النيل للأدوية
شركة النيل للأدوية

أعلن مجلس إدارة شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، ارتفاع أرباح الشركة خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 174% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم، أنها سجلت صافي ربح شامل الضريبة بلغ 89.3 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أكتوبر 2023، مقابل 32.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

يشار إلى أن النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل حققت أرباحًا بلغت 53.84 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 20.83 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 378.73 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 231.33 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

 

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