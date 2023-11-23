محمد عبدالعاطى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل متابعة الرئيس للمشروعات ودعمه لها

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية سابقًا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعطي فرصة كبيرة لمن أمامه ويستمع جيدًا له ويأخذ القرارات بالتنفيذ عند اقتناعه بالرؤية والفكرة، ويؤكد على الجدارة والإنجاز السريع للمشروعات.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس يؤكد على توفير الأموال للمشروعات من الغد، مشيرًا إلى أنه كان هناك تشكيك من البعض، ولكن الوزارة كانت ترد عليه لأن كل شيء موثق وتم عمل دراسات كاملة له.

وأكد أنه عند بدء تنفيذ المشروعات كان يجد دعمًا سياسيًا من الرئيس السيسي، ومتابعة بالتليفون في أي وقت، والرئيس يسأل عما أنجز في المشروعات، وهل توجد مشاكل، والتمويل وكيفية توفيره، وهل يوجد تنسيق مع وزارت أخرى، مشيرًا إلى أن هذه التفاصيل الإصرار فيها على النجاح هو المفتاح لخدمة الناس.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.