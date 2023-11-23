الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الأمريكى: نواصل الشراكة مع لبنان لتعزيز السلام وخفض التوترات بالمنطقة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن،الأربعاء، أن بلاده ستواصل الشراكة مع لبنان لتعزيز السلام وتحقيق آمالها في الأمن والازدهار والحرية، في ذكرى عيد استقلاله.

وقال بلينكن - وفقًا لما أورده الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية - "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأطيب تمنياتي للشعب اللبناني بمناسبة عيد استقلاله.. نحن نعلم أنكم تحتفلون بهذه اللحظة في مناخ أمني إقليمي مليء بالتحديات".

وأشار إلى أن العمل الجاد والقيم والتزام شعب لبنان تجاه بلاده؛ ساعدهم في التغلب على العديد من التحديات على مدى السنوات الثمانين الماضية، بما في ذلك في الوقت الحاضر.

وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة الشراكة معكم لتعزيز السلام وخفض التوترات في المنطقة وتحقيق أملنا المشترك في الأمن والازدهار والحرية والحكم الرشيد للشعب اللبناني".

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