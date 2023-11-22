الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن": التوصل لهدنة تؤكد محورية جهود مصر فى حل الأزمة الفلسطينية

الدكتور محمد الزهار
الدكتور محمد الزهار

أشاد الدكتور محمد الزهار، أمين عام لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، بنجاح مصر وقطر في الوصول لقرار الهدنة الإنسانية والذي يمثل استكمالًا لنجاح الدبلوماسية المصرية التى قامت بدور كبير منذ بداية العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، من أجل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية واستقبال الجرحى الفلسطينيين عبر معبر رفح لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وإدخال الوقود للقطاع، وهو ما يؤكد الدور المصري المحوري فى حل الأزمة الفلسطينية، وسيكون مقدمة للتوصل لحلول عادلة للقضية الفلسطينية.

وأضاف «الزهار»، أن الجهود المصرية لا تتوقف فقط على الوصول لهدنة إنسانية لتهدئة الأوضاع في غزة، بل تسعى  لما هو أكبر من ذلك، من خلال العمل على الوصول  لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية تحقق العدالة وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لأن هذا يمثل الحل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة، وبدونه سيظل الصراع مستمرا بين الفلسطينيين  والإسرائيليين.

txt

"حماة الوطن": الهدنة الإنسانية فى غزة كسرت شوكة الاحتلال المتغطرس

txt

"حماة الوطن" يثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار فى غزة


وأشار أمين عام لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن الدولة المصرية دائما ما تدعو لضرورة إحلال السلام في المنطقة لضمان استقرارها، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والرفض القاطع للتهجير القسري لأهالي قطاع غزة، وأنه لا بديل عن التوصل لاتفاق شامل ودائم متمثل في حل الدولتين، لافتا إلى أن الوصول لهدنة إنسانية يساعد بشكل كبير فى تهدئة الأوضاع فى المنطقة، وفى ظل السعي المتواصل من قبل القاهرة نحو الوصول إلى حل نهائي للأزمة.

وأوضح «الزهار»، أهمية التزام الاحتلال ببنود الاتفاق من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات في غزة، خاصة أن الجهود المصرية والتنسيق مع الجانب القطرى، نجحت فى الوصول إلى هذا الاتفاق فى وقت هام للغاية، كما أن الجهود المصرية لن تتوقف في دعم القضية الفلسطينية، ومنع تصفيتها، لافتا إلى أن الهدنة بوقف إطلاق النار جاءت في توقيت مناسب، في ظل تصاعد حدة العنف الإسرائيلي على القطاع الذي دمر كل شيء، وتزايد أعداد الضحايا الذين تخطوا الـ14 ألف شهيد حتى الآن.

الدكتور محمد الزهار العلاقات الخارجية حماة الوطن مصر قطر العدوان الإسرائيلى

الأكثر قراءة

غزة كلمة السر.. استقالة هند صبرى من برنامج الغذاء العالمى

بايدن يشكر الرئيس السيسى على دوره فى التهدئة.. ويؤكد: نرفض تهجير الفلسطينيين

عاجل| حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملياته الإجرامية فى غزة

عاجل| لسرقة أعضائهم.. فضيحة لجيش الاحتلال بسرقة جثث شهداء غزة من مستشفى الشفاء

الداخلية تمد مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين 3 أشهر

ملخص آخر حلقة من مسلسل صوت وصورة مفاجآت عديدة وغير متوقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم عبدالفتاح يكتب: جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات