الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن": الهدنة الإنسانية فى غزة كسرت شوكة الاحتلال المتغطرس

علاء زياد
علاء زياد

أشاد علاء زياد مساعد أمين عام حزب حماة الوطن لشئون المصريين في الخارج، بجهود القيادة السياسية في المطالبة بـهدنة إنسانية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد أن أصبحت الأوضاع في غزة غاية في الصعوبة نتيجة اعتداءات الكيان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، حيث كان يسعى إلى تطبيق سياسة الأرض المحروقة التي تسببت في استشهاد الآلاف من المدنيين والأطفال والنساء.

وأكد زياد، أن وصول الهدنة لأربعة أيام أمر في غاية الأهمية للشعب الفلسطيني، حيث كان يحتاج قطاع غزة هذه الهدنة بعد قصف استمر 45 يوما متواصلة وهو أمر لا يتحمله أي شعب في العالم، موضحا أن الدولة المصرية كسرت شوكة الاحتلال الإسرائيلي بهذه الهدنة، خاصة أن الكيان الصهيوني كان رافضا بشكل قاطع أي توقف للحرب في قطاع غزة.

وأشاد بردود الأفعال الدولية نتيجة الجهود المصرية المطالبة بهدنة إنسانية لقطاع غزة، حيث يرون أنها فرصة مهمة لتخفيف التوترات وتجنب الصراعات والعودة مرة أخرى إلي مائدة المفاوضات فهو الطريق الصحيح لإحلال السلام العادل والشامل، وإنهاء الصراع القاىم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وجدد مساعد أمين حماة الوطن لشئون المصريين في الخارج مطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته السياسية والقانونية الأخلاقية، والسعي الي محاسبة سلطة الكيان الصهيوني على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق المدنيين والنساء والأطفال على مدار الـ 45 يوما.

علاء زياد حزب حماة الوطن القيادة السياسية هدنة انسانية غزة الكيان الصهيوني

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