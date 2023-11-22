قدورة فارس: إسرائيل مُلزمة بالإفراج عن الأسرى من الأطفال والنساء فى سجونها

قال رئيس شئون الأسرى الفلسطينيين قدورة فارس، إن فصائل المقاومة تحدثت منذ البداية عن صفقة إنسانية لا بد أن تضم النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.

وأضاف رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن هذا مطلب المقاومة خصوصًا أن ذلك سيتم مقابل إطلاق سراح مجموعة من النساء والأطفال المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل

وأشار إلى أنه يجب أن يكون المُحررين من الطرفين من الفئة نفسها، مؤكدًا أن إسرائيل مُلزمة بالإفراج عن الأسرى من الأطفال والنساء في سجونها حسب الأقدمية.

كما أوضح أن أهمية هذه الصفقة ليست فقط أنها تشمل تحرير مجموعة من الأسرى والأسيرات لكن الأهم وقف إطلاق النار لأن هذا أمر غاية في الأهمية، بالإضافة إلى إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة.