إعلان جوائز الدورة التاسعة من مهرجان الحرية المسرحى بالإسكندرية

اختتم مهرجان الحرية المسرحي دورته التاسعة دورة فنان الشعب سيد درويش، برئاسة المخرج محمد مرسي، فعالياته التي استمرت لمدة 9 أيام، يوم الأحد 19 نوفمبر، وذلك بإعلان جوائز المهرجان، علي مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش.

14 عرضًا مسرحيًا في مهرجان الحرية المسرحي

شارك بالدورة التاسعة للمهرجان 14 عرضًا مسرحيًا، وهم عرض "الأطلال والخرائب تتهيأ للنوم"، وعرض "مسافر ليل"، وعرض "أحفاد دافينشي"، وعرض "إنني أب مثالي"، وعرض "المسرحية الأخيرة"، وعرض "الطريقة المضمونة للتخلص من البقع"، وعرض "الطوق"، وعرض "لعبة الأيام"، وعرض "راشمون"، وعرض "ال كرامازوف"، وعرض "الطائر الأزرق"، وعرض "محجوز"، وعرض "لعبة القلب الأسود"، وعرض "حداد قمري" وتشكلت لجنة التحكيم من كل من الدكتور أسامة رءوف، الفنان عمرو عبدالعزيز، الكاتب حمدي زيدان، الدكتور إبراهيم حجاج، الدكتور محمد عبدالسلام.

“إنني أب مثالى” يحصد شهادة التميز فى المسرح التفاعلى

وحصل صهيب عصام على شهادة التميز في تجربة صناعة المسرح التفاعلي عن عرض "إنني أب مثالي"، ومحمد عوض على شهادة التميز عن تجربة صناعة المسرح الموسيقي عن عرض "لعبة الآيام"، وحصلت روان رضا على شهادة التميز في التمثيل عن عرض الطريقة المضمونة للتخلص من البقع، وآلاء على عن عرض "ال كرامازوف"، وأحمد عبدالرحيم عن عرض محجوز.

أما جائزة أفضل إضاءة فقد ذهبت إلى أحمد علاء عن عرض "أحفاد دافينشي"، وجائزة افضل ديكور فاز بها مناصفة مصطفى التهامي عن عرض "ال كرامازوف"، ودينا عزيز عن عرض "لعبة القلب الأسود"، وفاز بجائزة أفضل موسيقى أحمد حسني وديفيد سمير عن عرض "ال كرامازوف"، وجائزة أفضل ممثلة ثان فاز بها مناصفة مريم مصطفى عن عرض "أحفاد دافينشي" ومريم عثمان عن عرض "الطوق"، أما جائزة أفضل ممثل ثان فقد ذهبت إلى كل من مصطفى خطاب عن عرض "ال كرامازوف"، ونادر محسن عن عرض "لعبة القلب الأسود".

وفازت بجائزة أفضل ممثلة جنى أبوزيد عن عرض "أحفاد دافينشي"، وفاز عمر الشرنوبي بجائزة أفضل ممثل عن عرض "مسافر ليل"، فيما ذهبت جائزة التحكيم الخاصة إلى العرض المسرحي "الطوق"، وفاز بجائزة أفضل مخرج عبدالرحمن محسن عن عرض "ال كرامازوف".