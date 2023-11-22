الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار الرئيس الفلسطينى: "الاحتلال لا يفى بتعهداته ويجب ألا نثق فيه"

محمود الهباش
محمود الهباش

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه يجب ألا نطمئن كثيرًا لجيش الاحتلال لأنه لا يفي بتعهداته وأنهم اعتادوا على ذلك منذ سنوات طويلة، والقرآن قال عنهم: "أَوَكُلَّمَا عَٰاهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُۥ فَرِيقٌ مِّنْهُم".

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يجب ألا نطمئن لتعهدات إسرائيل ولا التزاماتها وأن نكون حذرين منها، لأنها ربما تخرق الهدنة وربما العدوان يتفاقم أكثر بعد أيام الهدنة.

وأشار إلى أنهم منذ اليوم الأول يطالبون بوقف شامل وكامل للعدوان، لأنهم يريدون حقن دماء أبناء فلسطين، وثانيا لأنهم لا يثقون في أي تعهدات تعطيها إسرائيل في ظل ما تعلن عنه من نوايا مبيتة شيطانية الهدف منها تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية.

تصريحات نتنياهو عن التهجير منذ 2019

وتابع أن تصريحات نتنياهو في منتصف 2019 عندما تحدث عن وجوب إعادة احتلال قطاع غزة وإدامة فصله عن الدولة الفلسطينية وما نشهده اليوم ترجمة حقيقية لتلك التصريحات، مؤكدًا أنهم يرحبون بأي جهد وأي خطوة من شأنها حقن الدم الفلسطيني، ونقدر جهود مصر وقطر في ذلك.

محمود الهباش جيش الاحتلال لا يفي بتعهداته يخرقون الهدنة العدوان تصريحات نتنياهو تهجير الشعب الفلسطيني

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