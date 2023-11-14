محمود الهباش: متمسكون بالبقاء فى أرض فلسطين ولن نرحل

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الأمور في غزة تنتقل من السيئ إلى الأسوأ، فهناك قصف متواصل على كل غزة، شمالًا وجنوبًا.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية cbc، أن قطاع غزة يفتقر لكل مقومات الحياة الإنسانية، والعدوان ما زال مستمرًا والعالم ما زال يشاهد ذلك.

وأضاف الهباش، إننا متمسكون بالبقاء في أرض فلسطين ولن نرحل، مشيرًا إلى أن كل المخططات الإسرائيلية ستفشل أيضًا والتاريخ يؤكد ذلك منذ 70 عامًا.

وأكد محمود الهباش أن من يملك قرار الحرب أو وقفها هو الرئيس الأمريكي جو بايدن، مضيفًا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوضح ذلك في جلسات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.