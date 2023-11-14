الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حملة المرشح فريد زهران: الشعب لديه دور كبير في دعم القضية الفلسطينية

النائبة أميرة صابر
النائبة أميرة صابر

أكدت النائبة أميرة صابر، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، أن قرار تنظيم مؤتمر صحفي يهدف لمناقشة ملف السياسة الخارجية لمصر وكيفية التعامل سياسيًا في الخارج في كل الأمور التي تتعلق بمصر خاصة ملف القضية الفلسطينية.

وأضافت المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع على فضائية الحياة، أن كافة الأحزاب القريبة من الحملة، تعطي مساحة أكبر للحديث بحرية فكل ما يخص الدولة.

وأشارت النائبة أميرة صابر، إلى أن كل ما يعبر عن هذا الشعب لديه دور في دعم القضية الفلسطينية ولا يجب بأن نكتفي بالدور الدبلوماسي فقط.

وأعلنت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران عن استكمال الهيكل الأساسي لها باختيار الهيئة الاستشارية للمرشح، والتي تضم عددًا من الخبراء والمتخصصين في مجالات متنوعة.

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