"وفا": الاحتلال يستهدف منازل ومدرسة في رفح والشجاعية وبيت لاهيا

أصيب ثلاثة فلسطينيون بجروح، مساء الأربعاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية لمنزل في حي البرازيل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة صالح في حي البرازيل بمدينة رفح، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة.

كما شنت مدفعية الاحتلال قصفا عنيفا في بلدة الفخاري شرقي خان يونس.

وفي الشمال، قصفت مدفعية الاحتلال منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعدد من القذائف والصواريخ، وقنابل دخانية.

ونقلت "وفا" عن مصار محلية، أن مدفعية الاحتلال قصفت محيط مدرسة خليفة وسط مشروع بيت لاهيا، والتي تضم أكثر من 8000 نازح، فيما لم يتضح بعد عدد الإصابات.

كما قصف طيران الاحتلال منزلين أحدهما لعائلة عاشور في محيط مسجد الخلفاء شمال القطاع، والآخر لعائلة الدلو في حي الشجاعية شرق غزة.

استشهاد أكثر من 100 فلسطيني في اليوم الـ 47 من العدوان

وكان استشهد 81 فلسطيني منذ منتصف الليل في استهداف منازل وسط القطاع، ووفقا لـ"وفا" يعتقد أن 60 آخرين لقوا حتفهم بعد القصف الذي وقع في مخيم جباليا للاجئين وما حوله في الشمال.

كما تم الإبلاغ عن قصف مميت في مخيم النصيرات للاجئين، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص.

ومن الصعب التحقق من أرقام الضحايا نظرا للقتال المستمر، على الرغم من أن التقارير الأولية غالبا ما تكون أقل من الواقع حتى يتم تحديد المفقودين.

يشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه حماس وإسرائيل، يدخل حيز التنفيذ صباح غدا الخميس.

وفي اليوم الـ47 من عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، بلغ عدد الضحايا في حصيلة غير نهائية إلى 14128 شهيدًا أكثر من (5840) طفلًا، و(3920) امرأة، وهذا يعني أن 69% من الشهداء هم من فئتي الأطفال والنساء.