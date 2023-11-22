الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء: التصعيد العسكري في غزة يُهدد استقرار المنطقة

مدبولي أمام البرلمان
مدبولي أمام البرلمان

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر حذرتْ مِرارًا وتِكرارًا من أن الأمن العالمي مرتبط بأي تطورات تجري في منطقة الشرق الأوسط، وأن أية صراعات ومواجهات عسكرية في المنطقة من شأنها خلق تحديات أمنية عالمية؛ سواء على مستوى الظواهر الإرهابية أو الهجرة غير القانونية.

وخلال بيانه أمام البرلمان أمس، اعتبر رئيس الوزراء، أن التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، مؤخرًا، نتيجة تداعيات الحرب الإسرائيلية في غزة، تؤكد ما حَذَّر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن عدم الوقف الفوري للعمليات العسكرية الوحشية على قطاع غزة سيُسهم في تقويض أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وسيفتح الباب أمام صراعٍ أوسعُ نطاقًا، وسيُجُّر الإقليم إلى مزيد من التوتر.

وأكد “مدبولي” أنه على الشعب المصري ونوابه أن يتفهموا حجم الضغوط التي تُمارس على مصر، مع تكثيف مواقفهم المساندة لإجراءات الدولة المصرية في ملف قطاع غزة والتطورات الجارية هناك؛ صونًا لمقدرات الأمن القومي المصري.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن من بين الإجراءات التي اتخذتها مصر، التنسيق الكامل مع الدول العربية المعنية والشقيقة، وخاصة المملكة الأردنية الهاشمية؛ إذ أن من شأن تمرير التهجير القسري من قطاع غزة أن يمثل ذلك سابقة يمكن تكرارها في حالة الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه تم أيضًا تحويل الموقف المصري الرافض للتهجير القسري إلى موقف عربي موحد، وهو ما انعكس في بيان اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية بالقاهرة في 11 أكتوبر 2023، ثم في البيان المهم للقمة العربية الإسلامية التي عقدت في المملكة العربية السعودية بالرياض في 11 نوفمبر الجاري. 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمام البرلمان الوقف الفوري للعمليات العسكرية على قطاع غزة تقويض أمن واستقرار المنطقة

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