إنشاء 699 وحدة صحية وإسعاف.. "حياة كريمة" نقطة تحول فى قطاع الصحة

على مدار السنوات القليلة الماضية، حققت مبادرة حياة كريمة الرئاسية طفرة كبيرة في مختلف المشروعات والقطاعات، حيث تمكنت حياة كريمة من تحقيق إنجازات كبيرة، في ملف الصحة على مدار السنوات الأربع الأخيرة، منذ أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاقها فى عام 2019 ضمن التحوّل للجمهورية الجديدة التي تهدف لتحسين حياة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة.

إنشاء وحدات صحية

أجرت مبادرة حياة كريمة العديد من المشورعات على مستوى برنامج توفير وحدات الرعاية الصحية الأساسية وإتاحة المستشفيات المركزية، حيث تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لـ 382 وحدة صحية بقرى حياة كريمة، والإنتهاء من الأعمال الإنشائية لمستفشى إدفو المركزى بمحافظة أسوان.

كما حققت حياة كريمة أيضا عددا من المشروعات في مختلف المحافظات من ضمنها، محافظة البحيرة 64 وحدة صحية، محافظة سوهاج 55 وحدة، محافظة المنيا 49 وحدة، محافظة أسيوط 37 وحدة، محافظة الشرقية 37 وحدة، محافظة قنا 28 وحدة، محافظة المنوفية 22 وحدة، محافظة الفيوم 19 وحدة، محافظة الدقهلية 16 وحدة، محافظة الغربية 12 وحدة، محافظة دمياط 10 وحدات، محافظة كفر الشيخ 10 وحدات، محافظة الجيزة 7 وحدات، محافظة بنى سويف 7 وحدات، محافظة القليوبية 4 وحدات، محافظة الوادى الجديد 4 وحدات، محافظة الإسكندرية 1 وحدة صحية.

إنشاء وحدات إسعاف

فقد تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لـ 317 وحدة إسعاف على مستوى قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، ووزعت وحدات الإسعاف المنفذة بين محافظة البحيرة 49 وحدة، محافظة سوهاج 35 وحدة، محافظة أسيوط 25 وحدة، محافظة المنيا 24 وحدة، محافظة قنا 23 وحدة، محافظة أسوان 21 وحدة، محافظة الفيوم 19 وحدة، محافظة الأقصر 16 وحدة، محافظة الجيزة 16 وحدة، محافظة المنوفية 14 وحدة، محافظة دمياط 13 وحدة، محافظة الإسماعيلية 10 وحدات، محافظة الوادى الجديد 9 وحدات، محافظة الغربية 8 وحدات، محافظة بنى سويف 8 وحدات، محافظة الدقهلية 7 وحدات، محافظة الشرقية 7 وحدات، محافظة القليوبية 6 وحدات، محافظة كفر الشيخ 6 وحدات، محافظة الإسكندرية 1 وحدة.