الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قوافل ومؤسسات طبية.. حياة كريمة تواصل الدعم للبسطاء بالدعم الطبي

حياة كريمة
حياة كريمة

تواصل المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) مد أيادي الخير والعون للبسطاء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي لتحقيق العدالة بمختلف الشرائح المجتمعية.

يطوف متطوعو المبادرة فى المراكز والقرى والنجوع والمناطق النائية لتوصيل خدمات حياة كريمة للمستفيدين بمختلف المجالات بتنفيذ 186 مشروعًا على مستوى قرى ومراكز برج العرب بالاسكندرية.

يعد الملف الطبي من اهم المبادرات الطبية التي تقدمها المبادرة الرئاسية حياة كريمة للمواطنين الذي يعد بمثابة يد العوث للبسطاء.

فما بين الإحلال والتجديد والانشاء الجديد والقوافل الطبية تنوعت الخدمات للمقدمة من المبادرة الرئاسية للمواطنين في مركز وقرى برج العرب بالاسكندرية.

فأنهت المبادرة الرئاسية حياة كربمة عدد من المنشآت الطبية بنسبة تقترب من 100٪؜ بإنشاء 4 وحدات صحية في (نجع حليص- نجع الصناقرة - الغربانيات- قرية بهيج) إضافة إلى الإنتهاء من إحلال وتجديد وحدة صحية ( بقرية أبوصير، لتمنح تلك المنشآت الطبية في تحقيق تغطية صحية شاملة عالية الجودة لتوفر على المرضى مشقة وعناء الذهاب إلى المدينة للكشف وتلقي الخدمة الطبية الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والإسعافية لأهالينا ببرج العرب.

وتواصل المبادرة الرئاسية منشآتها بتدشبن إنشاء 5 وحدات إسعاف بقرى برج العرب؛ ليتم الإنتهاء من وحدة إسعاف بقرية بهيج، وجارى العمل على إنشاء 4 وحدات إسعاف أخرى بباقي قرى برج العرب.

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حياة كريمة تنظم مؤتمرًا جماهيريًا للتوعية بالقضية الفلسطينية والمشاركة في العمل العام بالمنيا

الرئيس عبد الفتاح السيسي برج العرب المبادرة الرئاسية حياة كريمة برج العرب بالإسكندرية الإسكندرية

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