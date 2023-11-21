حياة كريمة تنظم مؤتمرًا جماهيريًا للتوعية بالقضية الفلسطينية والمشاركة في العمل العام بالمنيا

في إطار دورها التوعوي واستمرار لجهودها في تقديم كافة أوجه الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، تواصل مؤسسة حياة كريمة إطلاق المبادرات التوعوية، حيث نظمت مؤتمرًا جماهيريًا للتوعية بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في العمل العام، وذلك على المسرح الروماني بمحافظة المنيا.

دور مصر الداعم لفلسطين

وتستهدف المؤسسة عقد مؤتمرات جماهيرية على مستوى محافظات الجمهورية، للتأكيد على دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية، ووقوفها شعبًا وقيادة تقف جنبًا إلى جنب مع أهل فلسطين في محنتهم الحالية، فضلًا عن كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي على مر التاريخ منذ بداية القضية الفلسطينية، وصولًا للعدوان الغاشم على قطاع غزة.

فيما أكدت المؤسسة على أهمية مشاركة المواطنين في العمل العام، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل إيجابي وفعال.

جهود متواصلة

يأتي ذلك في إطار مواصلة مؤسسة حياة كريمة جهودها في دعم الشعب الفلسطيني بإطلاق العديد من المبادرات التوعوية لدعم الأشقاء في فلسطين، فضلًا عن تجهيز المزيد من المساعدات الإغاثية الموجهة لقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن.