الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وفرت 15 ألف فصل.. كيف ساهمت “حياة كريمة” في تطوير قطاع التعليم؟

حياة كريمة
حياة كريمة

طفرة كبيرة حققتها مبادرة حياة كريمة الرئاسية في مختلف القطاعات والمجالات والتي حققت فيها نجاحا كبيرا على مدار السنوات الأخيرة الماضية، خاصة في ملف التعليم داخل قرى ومحافظات مصر.

وحرصت المبادرة الرئاسية حياة كريمة على إطلاق العديد من المبادرات لتنمية مهارات الطالب المعرفية والمهارية والوجدانية، مع توعية الطالب بالعديد من المفاهيم المهمة مثل التطوع وتقبل الآخر والمشاركة والدور المجتمعي.

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إنجازات “حياة كريمة” في قطاع التعليم

يعد قطاع التعليم أحد المحاور الهامة التي تهتم بها حياة كريمة، والتي تقوم فيها على الأبنية التعليمية والتدخلات فيها لإتاحة الخدمات التعليمية، فى ظل وجود قرى محرومة من المدارس، واضطرار الطلاب إلى السير مسافات بعيدة إلى قرى مجاورة.   

حيث تم تنفيذ 2430 مشروعًا على مستوى 20 محافظة (52 مركزًا)، كما وفرت 15 ألف فصل وفقًا لاحتياج كل محافظة، ومن خلال المدارس الجديدة تم حل مشاكل الكثافة داخل الأبنية التعليمية وخفضها، كما تم الاهتمام ببناء الطالب.

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المبادرة الرئاسية حياة كريمة 

وتحرص المبادرة على تحسين البيئة التعليمية وخفض الكثافات الطلابية، نظرًا لتأثير ذلك على قدرة الطالب على التفاعل مع المعلم، واستيعاب المعلومات واكتساب المهارات، والعمل كذلك على محور بناء الإنسان، حيث جرى إطلاق العديد من المبادرات لتنمية مهارات الطالب المعرفية والمهارية والوجدانية، مع توعية الطالب بالعديد من المفاهيم المهمة مثل التطوع وتقبل الآخر والمشاركة والدور المجتمعي.

 

حياة كريمة تقدم نموذجا تعليميا 

وقدمت أيضا مؤسسة «حياة كريمة» ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والچايكا اليابانية تدريبًا نموذجيًا للمعلمين، والذى يشمل 100 مدرسة على مستوى الجمهورية، حيث تم عقد تدريب معلمى ومديرى 30 مدرسة ضمن المرحلة الأولى من تفعيل تطبيق النموذج الموسع لأنشطة «توكاتــسو» الأساسية.

وتستهدف المرحلة الأولى تدريب المعلمين بمحافظات؛ المنوفية والبحيرة والدقهلية، وتضمن تدريب المعلمين المنوطين بحصة توكاتسو اكتساب معارف ومهارات تطبيق الأنشطة اليابانية؛ الريادة اليومية بالتناوب، مجلس الفصل، المناقشات، والتوجيهية، والتنظيف، والفعاليات المدرسية.

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