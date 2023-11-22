حياة كريمة| طفرة بمشروعات الصرف الصحي في 1477 قرية

لم تترك مبادرة حياة كريمة الرئاسية بابًا إلا وطرقته، بهدف النهوض بقرى ومحافظات مصر النائية، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية تمكنت المبادرة من تحقيق طفرة ملموسة في مختلف المشروعات والقطاعات، وعلى رأسها مشروعات قطاع مياة الشرب والصرف الصحي، حيث عملت على تطوير وتحسين شبكات مياه الشرب تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

مشروعات حياة كريمة لتطوير الصرف الصحي

حققت مبادرة حياة كريمة نجاحات ضخمة في مشروعات قطاع الصرف الصحي ومياة الشرب، ففي المرحلة الأولى نجحت في تنفيذ مشروعات في 1477 قرية.

وقد تم الانتهاء من 1043 مشروع وصلات مياه شرب منزلية بعدد 24 ألف وصلة مياه، وزعت بين محافظة البحيرة 216 مشروعا، المنيا 172 مشروعا، أسوان 81 مشروعا، قنا 69 مشروعا، الفيوم 63 مشروعا، سوهاج 62 مشروعا، بنى سويف 59 مشروعا، الغربية 54 مشروعا، المنوفية 50 مشروعا، الشرقية 41 مشروعا، القليوبية 36 مشروعا، الدقهلية 26 مشروعا، الأقصر 25 مشروعا، دمياط 24 مشروعا، كفر الشيخ 18 مشروعا، الجيزة 17 مشروعا، الوادى الجديد 14 مشروعا، أسيوط 8 مشروعا، الإسكندرية 4 مشروعا، الإسماعيلية 4 مشروعا.

جهود حياة كريمة في محطات تنقية المياة

كما نجحت مبادرة حياة كريمة الرئاسية في توفير محطات تنقية مياه الشرب، وقد تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 169 محطة مياه شرب، ومستهدف إنشاء وتطوير 167 محطة معالجة صرف صحى، موزعة بين محافظة الشرقية 2 محطة، محافظة المنوفية 2 محطة، محافظة قنا 2 محطة، محافظة الجيزة 1 محطة، محافظة القليوبية 1 محطة، محافظة الوادى الجديد 1 محطة.

وتمكنت حياة كريمة من الانتهاء من 739 مشروع صرف صحى، ومن المستهدف تنفيذ 1441 مشروع صرف صحى جديد، موزعة بين محافظة سوهاج 154 مشروعا، أسوان 78 مشروعا، المنيا 78 مشروعا، أسيوط 68 مشروعا، قنا 66 مشروعا، البحيرة 58 مشروعا، المنوفية 43 مشروعا، الأقصر 39 مشروعا، الجيزة 32 مشروعا، الفيوم 29 مشروعا، الغربية 27 مشروعا، بنى سويف 25 مشروعا، الدقهلية 21 مشروعا، القليوبية 21 مشروعا، الشرقية 13 مشروعا، دمياط 10 مشروعات، الوادى الجديد 5 مشروعات، كفر الشيخ 4 مشروعات، الإسكندرية 3 مشروعات، الإسماعيلية 2 مشروع.