خبراء: مصر بذلت جهودًا حثيثة وضخمة للتوصل إلى تهدئة بقطاع غزة حقنًا لدماء الفلسطينيين

أكد عدد من المحللين الاستراتيجيين والدبلوماسيين، اليوم الأربعاء، أن مصر بذلت جهودًا حثيثة وضغوطًا ضخمة على كافة الأطراف من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة من شأنها حقن دماء الفلسطينيين، ووقف نزيف دم الأبرياء وفتح ممرات آمنة للمدنيين.

اللواء وائل ربيع، الخبير الاستراتيجي، يقول إن مصر لم تدخر جهدًا للتوصل إلى هدنة إنسانية بـقطاع غزة تكللت بنجاح المساعي المصرية للوصول إلى التهدئة، مشددًا على ضرورة استمرار الضغط لضمان تنفيذ الهدنة والالتزام بالاتفاق بين الجانبين.

ولفت الخبير في الشئون الإسرائيلية إلى مواقف الرئيس عبدالفتاح السيسي القوية والواضحة تجاه ما يشهده قطاع غزة من حرب وحشية ورفضه سياسة العقاب الجماعي ومخطط تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأراضي المصرية.

واعتبر اللواء وائل ربيع أن الهدنة بين إسرائيل وحماس هي خطوة تعزز مساعي مصر الرافضة للتهجير؛ إذ إن التهدئة سوف توقف النزوح سواء داخل او خارج القطاع، وتمثل إحدى الخطوات الناجحة التي تؤدي إلى تنفيذ سياسات الرئيس السيسي في إطار حل الصراع وخفض التصعيد العسكري بالقطاع.

وأكد أهمية تضافر الجهود العربية والدولية من أجل إنجاح التهدئة وإعطاء أهل غزة الفرصة في التقاط الأنفاس، محذرًا من عودة الحرب والعقاب الجماعي عقب الأربعة أيام المحددة في اتفاق التهدئة لا سيما أنه بالرغم من تدمير قطاع غزة وقتل الآلاف من الفلسطينيين لم تحقق إسرائيل أي هدف من أهدافها.

من جانبه، أشاد اللواء محمد زكي الألفي بالدور الكبير الذي تقوم به مصر لحقن دماء شعب فلسطين والتوصل إلى هدنة إنسانية، منوهًا بأن اتصالات مصر لم تنقطع أو تتوقف منذ بداية العملية الإسرائيلية داخل قطاع غزة.

ولفت إلى أن هناك بصمة واضحة وجهودًا كبيرة تبذلها القيادة السياسية المصرية من أجل أهل قطاع غزة، بداية من الإصرار على إدخال المساعدات الإغاثية عن طريق معبر رفح رغم المعوقات الشديدة من قِبل دولة الاحتلال.

وتابع أن مصر تكثف جهودها ليس فقط لفتح الممرات الآمنة وإيصال المساعدات الإنسانية بل امتدت لوقف إطلاق النار والتصدي بحزم لمواجهة مخطط القضاء على القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مساعي مصر مستمرة، ولن تتوقف حتى تنتهي تلك الحرب، منوهًا كذلك إلى الجلسة التي قدمها مجلس النواب المصري وأظهرت الاهتمام والتوجهات والمشاعر القوية للمصريين تجاه الفلسطينيين.