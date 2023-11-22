حزب الله اللبنانى يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين فى موقع المالكية

أعلن حزب الله اللبناني، عن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين، في موقع المالكية، شمالي إسرائيل، و"تحقيق إصابات مباشرة".

وقال "حزب الله" في بيان مقتضب: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي، في موقع المالكية، بالأسلحة المناسبة، وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".

وفي وقت سابق، الأربعاء، أعلن "حزب الله"، في بيانات منفصلة نشرتها الوكالة اللبنانية، استهدافه "تجمعات جنود ‏وآليات العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بصاروخي بركان، وموقع بياض بليدا، وثكنة يفتاح، على الحدود اللبنانية، وتحقيق إصابات مباشرة" على خلفية هذه المواجهات.

كما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت، ظهر الأربعاء، بقنابل الفوسفور بلدة كفركلا، وأطراف بلدتي بليدا ومحيبيب الحدوديتين.

وطال القصف المدفعي المباشر محيط بلدات الناقورة، وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا، إضافة إلى شمع وعيتا الشعب ورميش والضهيرة وشيحين وياطر جنوبا، بحسب المصدر ذاته.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر الماضي، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.