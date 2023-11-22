أسامة الأزهرى يشيد بالجهود المصرية القطرية فى الوصول لهدنة إنسانية بغزة

ثمن الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، الجهود المصرية القطرية في الوصول لهدنة إنسانية لوقف العدوان على غزة.

وقال الأزهري في بيان له، إن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في تحقيق المصلحة العليا لفلسطين الشقيقة والدفاع عن حقوقها وحقن دماء شعبها، مشيرًا إلى أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة لا يمثل طريقا؛ لتحقيق الأمن بل يزيد من احتمالات العنف في المستقبل.

وأشاد بالدَّور المصري القيادي والرائد في المنطقة لنشر الأمن والاستقرار، حيث لا تتخلى مصر عن أشقائها الفلسطينيين في إنهاء هذه الحرب الهمجية الظالمة، ودعمها على مدار التاريخ للقضية الفلسطينية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعرب عن ترحيبه بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، وأكد عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام، وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.