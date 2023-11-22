مصدر بالزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع تاكيس جونياس

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن حقيقة مفاوضات الإدارة مع اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني السابق لوادي دجلة للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

موقف الزمالك من التعاقد مع تاكيس جونياس

وأكد المصدر أن بعض الوسطاء رشحوا اسم تاكيس على الإدارة، لكن الأمر لم يدخل في باب المفاوضات الرسمية ولم يتعد مجرد الترشيحات فقط.

وأوضح أن إدارة الزمالك استبعدت التعاقد مع تاكيس في الوقت الحالي، وتأجيل الأمر بسبب الثقة في معتمد جمال مدرب الفريق الحالي وبقائه.

كان الزمالك قد قرر في وقت سابق استمرار معتمد جمال على رأس المسئولية الفنية للفريق حتى فترة التوقف في يناير المقبل.

مران الزمالك

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، في بداية مران اليوم الأربعاء استعدادًا للقاء أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأدى اللاعبون فقرة التدريبات البدنية تحت إشراف علاء رجب، مخطط الأحمال بالنادي، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للاعبين في ظل ارتباطات الزمالك المقبلة محليًا وإفريقيًا.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي المقرر له يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

جلسة الإدارة

وعقد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على الكرة جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني في حضور عبدالواحد السيد مدير الكرة قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادًا للقاء أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وتحدث أحمد سليمان مع اللاعبين والجهاز الفني عن أهمية المرحلة المقبلة، حيث حرص على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم ببذل أقصى جهد لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة إفريقيًا ومحليًا.

وأكد عضو مجلس الإدارة ثقة الجميع في اللاعبين والجهاز الفني وقدرتهم على مواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي المقرر له يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.