مجلس الوزراء الفلسطينى يجدد رفضه القاطع لكل مخططات التهجير القسرى والطوعى

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأربعاء، ضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة الإسرائيلية التي حصدت أرواح الآلاف من الأطفال والنساء والشبان والشيوخ الفلسطينيين، وتسببت بإصابة عشرات الآلاف من الجرحى والمصابين وفي إحداث دمار يفوق الوصف، وجدد رفضه التام والقاطع لجميع مخططات التهجير القسري والطوعي.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم في مؤتمر صحفي عقب الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس: "إن المجلس شدد على رفض جميع السيناريوهات والمخططات الرامية إلى فرض تدابير انتقالية أو حلول مجتزأة أو مخططات للوصاية على شعبنا من شأنها فصل قطاع غزة عن الأراضي المحتلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967".

وشدد على أن "السيناريو الوحيد الذي يمكن له أن ينجح هو سيناريو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأكد أن العدوان الذي تشنه سلطات الاحتلال على قطاع غزة هو عدوان على الشعب الفلسطيني، وأنه امتداد للعدوان الذي تشنه منذ سنوات على الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة وأن السلطة الوطنية الفلسطينية هي صاحبة الولاية القانونية على الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، وهي الجسر الواقعي لأي مسار سياسي يفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأردف: "الشعب الفلسطيني في لحظة الدم موحد اليوم بجميع ألوان الطيف الوطني".

نجدد رفضنا القاطع لمخططات التهجير

وجدد التأكيد على الرفض القاطع لجميع مخططات التهجير القسري والطوعي، ومحاولات ما يسمى بهندسة الجغرافيا والديموغرافيا بعمليات التقتيل اليومية والمجازر الممنهجة التي ترتكبها قوات الإبادة بحق أهلنا في قطاع غزة.

وقال: "إن قصف قوات الاحتلال للمستشفيات وقتل المرضى والجرحى في غرف العناية، وقطع الماء والكهرباء عنها واقتحامها وترويع المرضى واعتقال الأطباء والممرضين، إنما هو قتل مع سبق الإصرار والترصد من أجل تحويل القطاع إلى منطقة طاردة لأهلها وغير قابلة للحياة".

ودعا لوقف الاقتحامات وعمليات القتل والاعتقال والهدم والتجريف للبنية التحتية التي تمارسها قوات الاحتلال في جميع المدن والقرى والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية.

وفي اليوم الـ47 من عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، بلغ عدد الضحايا في حصيلة غير نهائية إلى 14128 شهيدًا أكثر من (5840) طفلًا، و(3920) امرأة، وهذا يعني أن 69% من الشهداء هم من فئتي الأطفال والنساء.