إزالة 21 حالة تعدي ورفع 67 طن مخلفات بأحياء وقري المنيا (صور)

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بالتوازي مع حملات رفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية بأحياء المدينة والقري التابعة لها، وتمكنت من إزالة 21 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع 67 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

وقال اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه كلف نوابه محمود ثابت ومحمد عادل وهبه سيد بمتابعة حملة الإزالات اليوم والتأكد من التنفيذ الكامل للتعدى ومصادرة المواد والأدوات المستخدمه فى البناء.

وأسفرت الحملة التي تم تنفيذها لإزالة التعديات ومخالفات البناء بدون ترخيص عن إزالة 21 حالة تعدى على أراضى زراعيه علي مساحة 26 قيراط بثلاثة قرى منها 19 حاله بقرية نزلة حسين والقرى التابعه علي مساحة 25 قيراط تعدى بالبناء المخالف، حالة بقرية بنى أحمد الغربية علي مساحة 12 سهم حفر وتشوين، حالة بقرية صفط الخمار علي مساحة 12 سهم بناء مخالف وتمت الإزاله كامله إلى الأرض، وتم التحفظ على الأدوات والمواد المستخدمه بالإضافة إلى تحرير محاضر للمتعدين وفقًا للقانون.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المنيا، ان حملات النظافه اليوميه التي تنظمها الوحدة المحلية، أسفرت عن رفع حوالي 67 طن مخلفات وتراكمات من جميع نقاط التجمع بكل من (حي وسط-بني احمد الغربيه-البرجايه)وتم نقل المخلفات للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وذلك لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي لمدينة المنيا، تحت إشراف نواب رئيس المدينه وبمتابعة رؤساء الاحياء والقرى، مشيرا إلي أنه وجه رؤساء القرى والاحياء بتكثيف النظافه ورفع المخلفات أولًا بأول لتوفير بيئه صحيه للمواطنين والحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا وتأكيده على المتابعه المستمرة لكافة أشكال التعدى ومخالفة القوانين المنظمه للبناء موجهًا برصد المخالفه والتعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابه العامه وتكثيف جهود الوحدات المحليه في تنفيذ الحملات اليوميه لمتابعة الحاله العامه للنظافه لرفع كفاءتها والحد من إنتشار الأمراض والاوبئه.

حملات لإزالة التعديات والنظافة بأحياء وقري مركز المنيا

حملات لإزالة التعديات والنظافة بأحياء وقري مركز المنيا

حملات لإزالة التعديات والنظافة بأحياء وقري مركز المنيا

حملات لإزالة التعديات والنظافة بأحياء وقري مركز المنيا

حملات لإزالة التعديات والنظافة بأحياء وقري مركز المنيا

حملات لإزالة التعديات والنظافة بأحياء وقري مركز المنيا

حملات لإزالة التعديات والنظافة بأحياء وقري مركز المنيا

حملات لإزالة التعديات والنظافة بأحياء وقري مركز المنيا

حملات لإزالة التعديات والنظافة بأحياء وقري مركز المنيا

حملات لإزالة التعديات والنظافة بأحياء وقري مركز المنيا

حملات لإزالة التعديات والنظافة بأحياء وقري مركز المنيا